WEC, Prologue: Filipe Albuquerque pronto para o arranque da época | AutoSport

A época 2022 do Campeonato do Mundo de Resistência começa este fim de semana (12 e 13 março), em Sebring com a realização do ‘Prologue’. A primeira corrida da época que acontece logo no fim de semana seguinte, no mesmo circuito americano.

Filipe Albuquerque volta aos comandos do Oreca #22 da United Autosports para dar início a mais uma participação no Campeonato do Mundo de Resistência em LMP2 com o intuito de revalidar o título de 2020.

Ciente da importância deste teste, Albuquerque está focado no trabalho que terá de desenvolver com os seus companheiros de equipa Phil Hanson e Will Owen: “Este teste marca o início da época e claro que será muito importante. Apesar de já nos conhecermos enquanto equipa e de sabermos o potencial do carro, é sempre crucial ir para a pista, encontrar as melhores afinações e ajustar detalhes. Quando no dia 18, a primeira corrida arrancar, temos de estar no nosso máximo, para não dizer, perfeição”, começou por referir o piloto português.

Este teste servirá ainda para perceber: “Como estamos face à concorrência. É o princípio de um ano que será muito competitivo e exigente. No domingo já teremos uma pequena ideia do que nos espera na primeira corrida, mas estou cheio de vontade de arrancar”, concluiu Filipe Albuquerque.