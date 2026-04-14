WEC, Prologue: Ferrari foi a mais rápida, em dia marcado por acidente violento
A Ferrari dominou o Prologue do WEC em Imola, liderando em ambas as sessões do dia com os seus três 499P. A jornada ficou também marcada por um acidente violento de Marco Sorensen com o Aston Martin Valkyrie n.º 009 durante a manhã, que obrigou à troca de chassis e privou a equipa britânica de parte do trabalho de preparação.
ASTON MARTIN #009 Z POWAŻNĄ KRAKSĄ PODCZAS PROLOGU 🤯
🇩🇰 Marco Sorensen rozbił się tuż przed oczami @SMotorsportu. Na szczęście Duńczykowi nic się nie stało#KontraMoto #WEC #WECpl #endurance #F1PL #WECprologue pic.twitter.com/fqi4G1SMW7
— KONTRA (@kontra_moto) April 14, 2026
Na sessão da manhã, com pista inicialmente molhada após chuva noturna, Antonio Giovinazzi estabeleceu o melhor tempo com 1:31.586 no Ferrari 499P n.º 51, seguido de Robert Kubica na AF Corse n.º 83 e de Nicklas Nielsen no n.º 50. O melhor não-Ferrari foi o Cadillac da Hertz Team JOTA de Norman Nato, em quarto.
Successful outing for the guys 🏁#CHTJ #JOTASport #WEC #6HImola pic.twitter.com/UYYAcGjTNm
— Jota Sport (@JotaSport) April 14, 2026
A sessão sofreu uma interrupção de 17 minutos devido ao acidente de Sorensen em Tamburello, que danificou seriamente o Valkyrie, embora o piloto dinamarquês tenha saído ileso.
Na sessão da tarde, em condições de chuva intermitente, Antonio Fuoco melhorou a marca de Giovinazzi em quatro décimos com 1:31.177 no n.º 50, estabelecendo o tempo de referência do dia. Kubica ficou em segundo com 1:31.303 e Giovinazzi em terceiro com 1:31.375.
WEC is back.
Team, drivers, and fans, we've all been waiting for this moment. For now, it’s just testing, but race day isn’t far away.
Stand with us in 2026. Be loud; we’ll feel you. pic.twitter.com/TTCrFYBFcJ
— BMW M Motorsport (@BMWMotorsport) April 14, 2026
A BMW foi a equipa não-Ferrari mais forte durante a tarde, com Robin Frijns a ficar a apenas meio segundo da Ferrari em quarto, enquanto os dois Alpine A424 ocuparam o quinto e sexto lugares separados por apenas quatro milésimos. António Félix da Costa esteve presente nas duas sessões em mais um teste com a equipa. O piloto português regressa este fim de semana o topo do WEC, com as cores francesas.
Back where we belong 💙 pic.twitter.com/JySbYYMUMm
— Alpine Endurance Team (@AlpineWECteam) April 14, 2026
A Toyota esteve discreta quer de manhã, quer de tarde, com Sébastien Buemi a registar 1:32.409, o melhor tempo da marca. Destaque também para a estreia da Magma Racing, que completou as primeiras voltas num evento oficial do WEC e que este fim de semana começa a sua caminhada no campeonato.
Making memories with @MagmaRacing 📸#WEC #6HImola #Genesis pic.twitter.com/fpV93XI3l4
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 14, 2026
Nos LMGT3, a Ferrari liderou a sessão da manhã com Alessio Rovera no AF Corse n.º 21 com 1:42.875, seguido do McLaren 720S GT3 Evo da Garage 59 de Finn Gerhsitz a menos de um décimo, e do Corvette Z06 GT3.R da TF Sport de Nicky Catsburg em terceiro. Durante a tarde, o melhor registo teve a assinatura de Mattia Drudi no Aston Martin Vantage GT3 Evo n.º 27 da Heart of Racing com 1:42.698, seguido de Rovera em segundo no Ferrari AF Corse com 1:42.749, e do McLaren n.º 10 da Garage 59 de Tom Fleming em terceiro.
As atenções viram-se agora para os primeiros treinos livres de sexta-feira, às 10h15 locais.
Foto: Ferrari
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