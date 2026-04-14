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WEC, Prologue: Ferrari foi a mais rápida, em dia marcado por acidente violento

Por a 14 Abril 2026 18:32

A Ferrari dominou o Prologue do WEC em Imola, liderando em ambas as sessões do dia com os seus três 499P. A jornada ficou também marcada por um acidente violento de Marco Sorensen com o Aston Martin Valkyrie n.º 009 durante a manhã, que obrigou à troca de chassis e privou a equipa britânica de parte do trabalho de preparação.

Na sessão da manhã, com pista inicialmente molhada após chuva noturna, Antonio Giovinazzi estabeleceu o melhor tempo com 1:31.586 no Ferrari 499P n.º 51, seguido de Robert Kubica na AF Corse n.º 83 e de Nicklas Nielsen no n.º 50. O melhor não-Ferrari foi o Cadillac da Hertz Team JOTA de Norman Nato, em quarto.

A sessão sofreu uma interrupção de 17 minutos devido ao acidente de Sorensen em Tamburello, que danificou seriamente o Valkyrie, embora o piloto dinamarquês tenha saído ileso.

Na sessão da tarde, em condições de chuva intermitente, Antonio Fuoco melhorou a marca de Giovinazzi em quatro décimos com 1:31.177 no n.º 50, estabelecendo o tempo de referência do dia. Kubica ficou em segundo com 1:31.303 e Giovinazzi em terceiro com 1:31.375.

A BMW foi a equipa não-Ferrari mais forte durante a tarde, com Robin Frijns a ficar a apenas meio segundo da Ferrari em quarto, enquanto os dois Alpine A424 ocuparam o quinto e sexto lugares separados por apenas quatro milésimos. António Félix da Costa esteve presente nas duas sessões em mais um teste com a equipa. O piloto português regressa este fim de semana o topo do WEC, com as cores francesas.

A Toyota esteve discreta quer de manhã, quer de tarde, com Sébastien Buemi a registar 1:32.409, o melhor tempo da marca. Destaque também para a estreia da Magma Racing, que completou as primeiras voltas num evento oficial do WEC e que este fim de semana começa a sua caminhada no campeonato.

Nos LMGT3, a Ferrari liderou a sessão da manhã com Alessio Rovera no AF Corse n.º 21 com 1:42.875, seguido do McLaren 720S GT3 Evo da Garage 59 de Finn Gerhsitz a menos de um décimo, e do Corvette Z06 GT3.R da TF Sport de Nicky Catsburg em terceiro. Durante a tarde, o melhor registo teve a assinatura de Mattia Drudi no Aston Martin Vantage GT3 Evo n.º 27 da Heart of Racing com 1:42.698, seguido de Rovera em segundo no Ferrari AF Corse com 1:42.749, e do McLaren n.º 10 da Garage 59 de Tom Fleming em terceiro.

As atenções viram-se agora para os primeiros treinos livres de sexta-feira, às 10h15 locais.

Resultados AQUI

Foto: Ferrari

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