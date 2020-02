WEC: Projeto Valkyrie prestes a ser terminado

Não está fácil a vida para os Hipercarros. O Valkyrie da Aston Martin, poderá não ir para as pistas e assim deixar o ACO em apuros.

Os Hipercarros foram a aposta do ACO para substituir os LMP1 já em fim de vida e sem interesse por parte de novos construtores. A vontade passava por recuperar um pouco do espírito do GTD e trazer para a pista protótipos ou evoluções de hipercarros. A Toyota comprometeu-se e já mostrou imagens do seu carro, a Glickenhaus também já tem dado provas que a sua participação é a valer.

Mas a primeira baixa pode estar prestes a surgir ainda antes do começo da nova era do endurance. Surgem rumores, avançados pelo sportscar365 que a Aston Martin irá anunciar esta semana o fim do projeto da marca britânica de colocar o seu Valkyrie a competir na categoria máxima do endurance. O fator principal será a entrada de Lawrence Stroll que está focado em levar a Aston Martin para a F1 e quer alocar o máximo de fundos para esse projeto, passando o projeto do WEC para segundo plano. Também as ligações com a Red Bull serão um entrave ao avanço do Valkyrie como carro de competição.

Ninguém da Aston Martin revela qual poderá ser o possível desfecho mas a lógica diz que o cenário é plausível. Este anuncio chega na pior altura, numa fase em que a Rebellion anunciou o fim da sua participação na comeptição o que deixou a Peugeot a ponderar o seu ingresso, além da marca francesa estar a avaliar a possibilidade de optar pelo LMDh.

O futuro dos hipercarros no WEC não parece muito promissor e com cada vez mais marcas a interessarem-se pela fórmula LMDh, surgem sérias dúvidas quanto à prospota do ACO.