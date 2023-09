WEC: Projeto Aston Martin Valkyrie LMH poderá ser reativado em breve | AutoSport

O Valkyrie foi dos primeiros carros pensados para a regulamentação LMH, mas o projeto foi colocado na gaveta quando os LMDh entraram em cena. Desde então os rumores da reativação do projeto têm surgido, especialmente depois de Lawrence Stroll ter mostrado interesse no regresso da marca a Le Mans (o programa oficial da marca foi terminado em 2020). Os rumores parecem ganhar força agora.

Segundo o autosport.com, a Aston Martin poderá estar em vias de reativar o projeto, com a Heart of Racing a ser parceira para este regresso ao endurance. Sabe-se que a Aston está a falar com os fornecedores sobre o potencial programa e que já está a colocar pessoal-chave para supervisionar o programa.

“Estamos entusiasmados pelo crescimento da classe dos hipercarros e o enorme sucesso da adição centenária das 24 Horas de Le Mans foi um exemplo brilhante disso mesmo”, afirmou um porta-voz da Aston Martin, citado pelo autosport.com, sem dar pormenores sobre a possibilidade do regresso da marca a Le Mans. “O desporto motorizado é um cenário em constante mudança, por isso, como marca global de hipercarros, continuamos a prestar muita atenção a esta classe”.

Segundo o que se sabe, nada está ainda confirmado, mas a probabilidade de vermos a Aston Martin na luta por vitórias na categoria principal é cada vez maior. A confirmar-se, a Multimatic Motorsport manter-se-á ao leme da área técnica do projeto, embora sob a direção da divisão AMPT (Aston Martin Performance Technologies). Ao nível técnico, não se vislumbram mudanças profundas com o carro a ser alimentado por um V12 6.5L desenvolvido com a Cosworth. Se a Aston Martin entrar no WEC, ou até no IMSA, o Endurance fica ainda mais interessante e ganha ainda mais força.