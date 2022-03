WEC: Programa da Audi pode não avançar | AutoSport

O regresso da Audi ao endurance parecia garantido, mas agora o cenário contrário parece ganhar mais força. Depois de ter colocado o programa de desenvolvimento do novo LMDh em pausa, rumores surgem agora que o regresso da Audi às corridas de longa duração pode não acontecer.

Segundo um porta-voz da marca, em declarações ao autosport.com, “estamos agora a fazer uma pausa de dois ou três meses no projecto. As capacidades estão a ser utilizadas de forma diferente e mais sensata neste momento”.

Esta paragem vem numa altura em que a Porsche, que está a desenvolver o seu LMDh com a Multimatic, já fez vários testes com o seu novo carro, isto numa altura em que corre contra o relógio para estar pronta a tempo da próxima edição das 24h de Daytona. O projeto sofreu alguns atrasos, com a versão oficial a dizer que se trataram de atrasos motivados por problemas na cadeia de fornecimento de peças, neste caso ao sistema híbrido. Mas os progressos da Porsche são visíveis, enquanto a Audi tem-se mantido em silêncio quanto ao projeto LMDh.

Alguns dos recursos técnicos e financeiros da marca alemã foram alocados ao projeto off-road. Além disso, a vontade da Audi entrar na F1 tem ganhado força e os rumores da compra da McLaren, prontamente negados pela marca britânica na altura, são um sinal de que o interesse é real. Desde essa altura que se pensou que o projeto LMDh poderia ser uma “vítima” desse interesse.

No entanto, vimos algumas movimentações no sentido do regresso da Audi, com a WRT a investir no endurance competindo em LMP2, com muito sucesso, dado os campeonatos conquistados no ELMS e no WEC, investimento que era motivado pela entrada da Audi, com a WRT a ficar responsável pelos carros da marca alemã. Essas movimentações podem agora não significar nada e o regresso da Audi pode mesmo cair por terra. As últimas indicações mostram isso mesmo pois colocar em pausa um projeto que já devia estar mais adiantado pode ser um sinal de que o foco está noutro lado.