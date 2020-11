WEC: Primeiro ensaio positivo para a Toyota

Toyota fez o primeiro ensaio com a sua nova máquina LMH, e as primeiras impressões foram positivas.

Segundo a marca nipónica, o teste decorreu apenas com alguns problemas minimos e que o feedback dos pilotos foi positivo:

De acordo com o diretor técnico da Toyota Gazoo Racing Europe, Pascal Vasselon, “o teste correu bem no geral. Pudemos resolver alguns problemas menores, como é normal com qualquer carro novo, mas perdemos muito pouco tempo e pudemos ter um teste de três dias satisfatório. Antecipamos o máximo que podemos na simulação antes dos primeiros testes e abordamos o máximo de problemas com antecedência. Isso significa que, durante toda a era LMP1, os nossos lançamentos transformaram-se rapidamente em sessões de teste após abordar problemas iniciais.”

Ele acrescentou que os quatro pilotos presentes para o teste de 19 a 21 de outubro – Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Mike Conway e Jose Maria Lopez – “deram um feedback positivo em termos das sensações do carro”.