WEC: Presidente da FIA acredita que o endurance está “saudável” | AutoSport

Depois de anunciada a lista de inscritos para a edição de 2024 das 24 Horas de Le Mans, Mohammed Ben Sulayem, Presidente da FIA, sublinha que esta é muito forte, além de mostrar que o conjunto certo de regulamentos resultam num maior interesse e competitividade no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

Composta por 62 carros e 14 fabricantes mundiais, a lista de inscritos anunciada hoje, tem vários dos melhores pilotos da disciplina, campeões do Mundo da resistência, de Fórmula 1 e Fórmula E, além de alguns pilotos com ligação a estes dois mundiais de monolugares. Por isso, Mohammed Ben Sulayem sublinha que edição deste ano da lendária prova de endurance será “uma batalha ultra-competitiva” nas três classes.

“As 24 Horas de Le Mans são um dos eventos mais emblemáticos da história do desporto automóvel e o ponto central tradicional da temporada do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA. No ano passado, tive o prazer de assistir a esta fantástica corrida por ocasião do seu centenário e estou muito ansioso pela edição deste ano, em que celebramos os 120 anos da FIA. A lista de inscritos parece incrivelmente forte, com 23 Hypercars de 9 fabricantes diferentes a encabeçar a lista de 62 carros e 23 LMGT3 a prometerem uma batalha ultra-competitiva. As corridas de resistência estão atualmente num estado saudável e esta lista de inscritos prova que a abordagem regulamentar correta resultará num forte interesse e competitividade”, disse o Presidente da FIA.

Ao mesmo tempo, Richard Mille, Presidente da Comissão de Endurance da FIA, explicou que a lista de inscritos “é incrivelmente rica, tanto em termos de números como de qualidade. Os números nas classes Hypercar e LMGT3 são simplesmente espantosos. Eu diria que esta é talvez a participação mais forte de sempre no que diz respeito à competição pela vitória geral e pelas honras entre os carros de GT. Ter uma forte representação de LMP2 a juntar-se à luta também dará aos fãs algo extra para seguirem e ficarem entusiasmados”.

Já Pierre Fillon, Presidente do Automobile Club de l’Ouest (ACO) salientou que “as 24 Horas de Le Mans raramente tiveram uma grelha como esta em mais de cem anos. Os maiores construtores de automóveis do mundo estarão em La Sarthe no próximo mês de junho. Estou grato aos nossos parceiros e equipas por se terem juntado para nos trazer mais um soberbo episódio da história do desporto automóvel”.