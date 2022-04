WEC: Potência reduzida no Alpine A480 Gibson para Spa | AutoSport

Depois de ter dominado a prova inaugural da época do campeonato do mundo de resistência (WEC) da FIA, o Alpine A480 Gibson sofrerá uma redução de potência de 20kW, aproximadamente 27cv, para as 6 Horas de Spa-Francorchamps, a prova seguinte da época.

Nas 1000 Milhas de Sebring, o Alpine pilotado por Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e André Negrão, tinha o máximo de 430kW de potência, mas segundo o Balance of Performance (BoP) anunciado para a prova de Spa, o protótipo terá o máximo de potência de 410kW, cerca de 550cv.

Os restantes LMH, da Toyota e da Glickenhaus, mantém os parâmetros de Sebring.

Nos GTE, o BoP prevê a redução de 2 litros na capacidade no depósito de combustível nos Porsche 911 RSR-19. Para além disso, serão adicionados 15 kg ao carro vencedor em Sebring, o Aston Martin Vantage GTE da NorthWest AMR e 10 kg lastro serão adicionados ao carro #33 da TF Sport Aston Martin, que contará Henrique Chaves na tripulação, e 5 kg ao Porsche #56 da Team Project 1.