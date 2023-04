WEC, Portimão: Toyota mantém domínio no TL2 | AutoSport

Manteve-se a ordem do primeiro treino do dia e, no fundo, a ordem esperada para este fim de semana. A Toyota liderou o segundo treino livre com a Ferrari por perto. Peugeot aproximou-se da frente e os LMDh parecem ter dificuldades em acompanhar os Hypercar.

Kamui Kobayashi, liderou a sessão de 90 minutos de sexta-feira à tarde assinando o registo de 1:32.155 no Toyota GR010 Hybrid #7, ficando na frente do #8 conduzido por Ryo Hirakawa, com uma diferença de quase um segundo. A Ferrari andou por perto, tal como no TL1 e ficaram com o terceiro e quarto lugar da sessão com Miguel Molina em terceiro lugar no Ferrari #50 com um tempo de 1:33.301 na frente de James Calado no Ferrari #51.

Na quinta posição ficou o Peugeot #94 a mais de um segundo e meio da concorrência, com Loic Duval a fazer o melhor registo para o carro francês, que teve problemas com uma fuga de óleo. Seguiu-se o Porsche #5, seguido do Peugeot #93, do Cadillac #2. O Glickenhaus ficou à frente do Porsche #6 e do Vanwall #4 (ficou atrás dos melhores LMP2).

Em LMP2 foi o #10 da Vector a ficar com a referência da sessão com Gabriel Aubry a fazer o tempo de 1:34.609 ao volante do #10 Oreca 07 Gibson. Rui Andrade no #41 da WRT ficou em sétimo, o #48 da JOTA de António Félix da Costa ficou em 10º.

Nos GT, foi Daniel Serra o mais rápido para Kessel Racing com o top 3 repleto de Ferrari 488 GTE Evos.

O #56 da Project 1 – AO de Miguel Ramos e Guilherme Oliveira ficou em oitavo não muito longe da referência.

