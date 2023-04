WEC, Portimão: Toyota GR010 Hybrid #8 liderou TL1, Félix da Costa 4º na LMP2 | AutoSport

O Toyota GR010 Hybrid #8 da Toyota Gazoo Racing de Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa foi o mais rápido na primeira Sessão de Treinos Livres do WEC que se realiza este fim de semana em Portimão com 1:32.792 e bateu o carro ‘irmão’, o Toyota GR010 Hybrid #7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez por 0.384s. terceiro lugar para o Ferrari 499P #51 da Ferrari AF Corse de Alessandro Pier Guidi/James Calado e Antonio Giovinazzi, que ficou a 0.661s da frente. Quarto posto para o Ferrari 499P #50 da Ferrari AF Corse de Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, que terminou a sessão a 0.777s com o Porsche 963 #5 da Porsche Penske Motorsport de Dane Cameron, Michael Christensen e Frederic Makowiecki logo a seguir a 0.896s. Sexto posto para o Porsche 963 #6 da Porsche Penske Motorsport de KeVin Estre, Andre Lotterer e Laurens Vanthoor que ficou exatamente a 1.000s. como se percebe, seis Hypercar em apenas um segundo o que deixa boas expectativas para o que temos pela frente.

Já o Cadillac V-Series.R #2 da Cadillac Racing de Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook foi sétimo a 1.315, na frente do melhor Peugeot 9×8, o #94 da Peugeot Totalenergies de Loic Duval, Gustavo Menezes e Nico Muller que ficou a 1.731s da frente. Houve Hypercars que ficaram mais atrás, no nono lugar ficou o melhor LMP2, o Oreca 07 – Gibson #63 da Prema Racing de Doriane Pin, Mirko Bortolotti e Daniil Kvyat com 1:34.542, menso três décimos que o Oreca 07 – Gibson #9 da Prema Racing de Filip Ugran, Juan Manuel Correa e Bent Viscaal, que realizaram 1:34.884s

12º lugar para o Peugeot 9×8 #93 da Peugeot Totalenergies de Paul Di Resta, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne, que ficou a 2.241s da frente com o Oreca 07 – Gibson #48 da Hertz Team Jota de David Beckmann, Yifei Ye e António Félix da Costa, que ficou a cerca de sete décimos do melhor da sua classe, no quarto posto.

20º posto apenas para o Vanwall Vandervell 680 #4 da Floyd Vanwall Racing Team de Tom Dillmann, Esteban Guerrieri e Jacques Villeneuve, que ficou a 2.517s da frente, ainda assim melhor que o Glickenhaus 007 #708 da Glickenhaus Racing de Romain Dumas, Ryan Briscoe e Olivier Pla que ficou a 2.704 s da frente.

Na LMGTE Am, o melhor registo foi para o Ferrari 488 GTE Evo #57 da Kessel Racing de Takeshi Kimura, Scott, Huffaker e Daniel Serra com 1:41.341 quase meio segundo na frente do segundo melhor da classe, o Aston Martin Vantage AMR #98 da Northwest AMR de Paul Dalla Lana, Axcil Jefferies e Nicki Thiim que fez 1:41.858s.

FOTO JB Photo/José Bispo