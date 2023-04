WEC Portimão, os carros: Vanwall Vandervell 680 | AutoSport

A Vanwall foi uma equipa que correu na F1 no final dos anos 50, tendo conquistado o título em 1958. A distinta marca automóvel relançada pelo Dr. Colin Kolles, antigo Diretor Geral e Diretor de Equipa de muitas equipas de F1 que agora aposta no endurance.

Com a necessidade de ter uma marca de automóveis para criar um Hypercar. Kolles deu nova vida à Vanwall. O Vanwall Vandervell 680 é o carro de competição da equipa, equipado com um motor Gibson V8 4.5 L naturalmente aspirado. Do que será esta equipa capaz? Há muitas dúvidas ainda, mas dada a diferença de valia entre projetos de marcas estabelecidas e marcas mais pequenas, se a Vanwall se intrometer na luta pelas primeiras posições será uma agradável surpresa.

Tom Dillmann, Esteban Guerrieri e Jacques Villeneuve são os homens do volante, com Villeneuve a fazer o regresso à competição. Um ingrediente extra que traz mais interesse ao projeto que começou com o pé direito. A primeira prova em Sebring acabou por ser uma agradável surpresa, com a equipa a marcar os primeiros pontos. Há ainda um longo caminho para chegar a níveis de competitividade apreciáveis, mas Colin Kolles prometeu surpreender no arranque e, apesar de não ter sido uma prestação espantosa. foi uma boa surpresa ver que o projeto começou com nota positiva. Em Portimão, poderão fazer mais e melhor.