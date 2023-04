WEC Portimão, os Carros: Toyota GR010 Hybrid | AutoSport

A Toyota é provavelmente a grande favorita para esta corrida. É uma das marcas que melhor conhece o traçado português e foi a única a vencer com o seu Gr010 Hybrid. A experiência acumulada em 2021 e 2022 poderá revelar-se valiosa para os nipónicos.

A Toyota merece uma menção especial. Foi a marca que manteve “vivo” o WEC nos últimos anos. Foi a última a retirar o seu LMP1 e a primeira a introduzir o LMH, com o GR010 Hybrid. A história da Toyota com Le Mans foi, durante longos anos, um conto de desilusões e momentos de partir o coração a qualquer fã. Mas a Toyota manteve o seu rumo e conseguiu o sucesso na mítica prova francesa. A concorrência tem sido pouco relevante desde 2017, ano em que a Porsche se retirou do campeonato, tal como tinha feito a Audi um ano antes.

O GR010 Hybrid foi a aposta da Toyota para esta nova era, onde voltará a enfrentar concorrência de peso. O carro está equipado com um motor V6 3.5 L Twin-Turbo, com um chassis e sistema híbrido (motor-gerador e baterias) desenvolvido pela AISIN AW e DENSO. Esta é praticamente uma segunda versão do carro, depois de dois anos de desenvolvimento em pista. A Toyota foi a que menos testou, mas é a marca que mais quilómetros tem em ritmo competitivo e é por isso uma das favoritas. As tripulações também são experientes e mantêm-se do ano passado, com Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez no #7 e Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa no #8.