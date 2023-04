WEC Portimão, os carros: Porsche 963 | AutoSport

A Porsche é uma das marcas mais aclamadas e o seu historial no automobilismo, especialmente no endurance, é tremendo. Não admira, portanto, que o regresso da marca de Weissach esteja a animar os fãs da competição automóvel. Depois do sucesso tremendo no WEC, com o Porsche 919 Hybrid a revelar-se numa máquina dominadora, a Porsche começa agora uma nova era. O 963 é na sua essência, uma máquina menos exigente, complexa e refinada que o 919 Hybrid, mas com desafios igualmente duros. A Porsche foi a primeira marca a testar com um LMDh e sofreu com nos primeiros tempos com problemas nas baterias e dos motores do sistema híbrido. A Porsche fez o trabalho de sapa, para eliminar todos os problemas, pelo que muito do sucesso nas primeiras corridas desta nova era se deverá ao trabalho da marca germânica.

O chassis do 963 foi desenvolvido pela Multimatic, sendo equipado com um motor V8, 4.6L twin – turbo, com sistema híbrido. Pensado para competir no IMSA e no WEC, o 963 representa a Porsche mas também será a máquina de algumas equipas privadas. A JOTA, JDC-Miller MotorSports e a Proton Competition aguardam a entrega dos seus protótipos que, face a atrasos no programa, apenas poderão ser entregues a meio da época. A JOTA de António Félix da Costa deverá ser a primeira estrutura privada a receber o 963.

Nas primeiras rondas, a Porsche Penske Motorsport será a única a ter o novo carro em pista. A estrutura oficial, que preparou Sebring em Portugal (no AIA). A equipa irá colocar em pista dois veículos: o #5 com Dane Cameron, Michael Christensen e Frédéric Makowiecki ; o #6 com Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor.

Em Sebring, com presença no IMSA e no WEC, a Porsche não mostrou o nível que pretendia. O desenvolvimento do carro ainda segue o seu curso e não vimos da Porsche a força que já testemunhamos outrora. Mas a Porsche conhece bem Portimão e numa pista mais “convencional” o 963 poderá aproximar-se um pouco mais da frente.