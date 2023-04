WEC Portimão, os carros: Peugeot 9X8 | AutoSport

A nova regulamentação Hypercar quis aligeirar as limitações no desenho dos protótipos, dando espaço a propostas mais inovadoras e arrojadas. A Peugeot mostrou o primeiro rasgo de génio e a primeira prova que este novo regulamento pode dar-nos coisas diferentes e interessantes.

A marca francesa, com muita tradição no endurance e especialmente em Le Mans, viu o centenário da prova, que venceu por três vezes, como uma oportunidade para regressar. O 9X8 deixou todos de queixo caído com um conceito inovador, em que a asa traseira não existe, algo raro em carros de competição na atualidade.

Em 2022 a equipa fez meio campeonato com resultados mistos. O ritmo chegou a ser interessante, mas a falta de fiabilidade acabou por prejudicar potenciais bons resultados. Mas foi para isso que a marca fez as últimas três corridas, para entender o desafio e melhorar o que tinha de ser aprimorado. O carro conta com um motor V6 2.6 L Twin-Turbo com chassis desenvolvido pela Peugeot e o sistema híbrido desenvolvido pela Saft, subsidiária da TotalEnergies.

O carro #93 será tripulado por Paul Di Resta, Mikkel Jensen e Jean-Éric Vergne enquanto o carro #94 terá ao volante Loic Duval, Gustavo Menezes e Nico Müller que entrou na equipa no ano passado. Na primeira prova do ano, a Peugeot sentiu dificuldades em lidar com os ressaltos da pista de Sebring. O seu conceito sem asa traseira não saiu beneficiado, pelo que Portimão será o primeiro teste às capacidades do carro que tem evidenciado pouca fiabilidade. O ritmo, nas corridas que fez no ano passado, chegou a ser interessante, mas tem faltado chegar ao fim das corridas sem problemas. A Peugeot testou em Portimão, lançou o carro em Portimão, pelo que conhece bem a pista. Será que vemos o verdadeiro rugido do leão nas seis horas de Portimão?