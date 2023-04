WEC Portimão, os carros: Glickenhaus SCG 007 LMH | AutoSport

Filho do sonho de James Glickenhaus, o SCG 007 foi um dos primeiros Hypercars a ser feito e o primeiro a ser feito sem sistema híbrido. A equipa americana já mostrou alguns laivos de competitividade, mas a falta de fiabilidade ou às vezes a falta de ritmo puro têm impedido a marca de dar o salto.

Na verdade, é um projeto feito de altos e baixos. Para o campeonato, terão apenas um carro em pista. A máquina conta com um motor V8 3.5 L Twin – Turbo preparado pela Pipo Moteurs, sem apoio de um sistema híbrido. Para a época a tempo inteiro contam com Ryan Briscoe, Romain Dumas e Olivier Pla e esperam dar mais um passo, mas com o aumento do nível, será muito difícil à Glickenhaus impor-se sem dar um salto substancial, o que não parece ser o caso este ano.

Na primeira corrida do ano, a sua prestação deixou a desejar, com a Vanwall a fazer melhor na sua corrida de estreia. A Glickenhaus tenta encontrar financiamento para o seu projeto, mas impedida de correr nos EUA, tem a vida dificultada, com James Glickenhaus a dizer que correndo no campeonato americano, poderia ter mais patrocinadores. Neste momento a Glickenhaus é uma ideia bonita, mas com poucos resultados práticos. Na primeira passagem por Portimão mostraram algum ritmo, mas não tiveram a sorte do seu lado. Será que este ano conseguem fazer melhor.