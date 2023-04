WEC, Portimão: O que esperar da corrida? | AutoSport

É um dos grandes eventos desportivos do ano em Portugal. O campeonato do mundo de resistência cumpre a sua segunda jornada da época 2023, depois da estreia em Sebring. O que esperar da corrida? Quem se vais destacar? Pontos mais relevantes para esta prova?

A Toyota chega líder à segunda corrida do ano, após ter sido a clara vencedora em Sebring. Pode ter sido a equipa que menos testou, mas, apesar de ter apresentado este ano uma versão revista do seu GR010 (aerodinâmica repensada, mais estabilidade, novidades na carroçaria para facilitar o trabalho dos mecânicos e um motor mais fiável e mais leve são as principais novidades), mostrou-se à altura do desafio. A experiência que foi adquirindo nas últimas duas épocas é fundamental no sucesso recente da equipa e do que se viu em Sebring, a Toyota é o alvo a abater.

Mas… nem tudo nas corridas é tão linear quanto parece. Sebring, primeira pista do ano, é conhecida pelos ressaltos, com exigências muito próprias. Portimão é o primeiro traçado “convencional” do ano, pelo que o equilíbrio de forças pode mudar. Um dos pontos que suscita mais curiosidade é a valia da Ferrari. Em Sebring, fizeram pole, terminaram no pódio e conseguiram colocar alguma pressão na Toyota. Se conseguiram isso na primeira corrida do ano, numa pista tão específica… o que farão em Portimão? A Ferrari parece ser a equipa mais próxima de questionar o domínio Toyota e no AIA, poderemos ver uma Ferrari mais próxima dos nipónicos.

Cadillac e Porsche são as equipas que se seguem na ordem da classificação atual e são as que procuram aproximar-se do topo. Apresentaram potencial em Sebring, mas os LMDh estão numa espécie de segundo pelotão, atrás dos Hypercars Híbridos. Porsche já conhece bem Portimão, enquanto que a Cadillac faz a sua primeira corrida oficial com o seu novo protótipo, fora dos EUA. Teoricamente, a Porsche tem mais favoritismo na luta do “melhor LMDh”. Mas o que é realmente interessante para os fãs é entenderem se podem ser já uma ameaça para os Hypercars. Cadillac esteve marginalmente melhor que a Porsche em Sebring, mas os papeis devem inverter-se.

Que Peugeot em Portimão? Será que veremos o primeiro rugido do Leão? Para já há pouca expetativa, pois os franceses podem ter tido dificuldades em Sebring com o seu conceito a não se adaptar bem à pista americana, mas há uma questão fulcral ainda por resolver… a fiabilidade. A Peugeot ainda está longe dos níveis mínimos necessários para tentar chegar aos primeiros lugares. O carro deu que falar pelo seu conceito sem asa, mas tem agora de mostrar que há potencial para chegar aos primeiros lugares. Se em Portimão o resultado voltar a ser negativo, a pressão pode escalar.

No que toca aos Hypercar não-híbridos, há curiosidade para entender se a Vanwall conseguirá continuar a evoluir depois de uma estreia promissora. Não se espera que lute pelos primeiros lugares, mas já vimos bons apontamentos. A Glickenhaus precisa de fazer melhor para largar a cauda do pelotão.

Se tivermos de apostar, a Toyota mantém-se como favorita, mas a luta pelo pódio deverá ser mais interessante, com Ferrari por perto. A dúvida está na aproximação ou não dos LMDh.

Em LMP2 espera-se muita luta, como sempre. A JOTA venceu, com a tripulação do Hypercar e em Portimão, António Félix da Costa regressa à competição. A JOTA continua a ser uma das favoritas, tal como a United Autosport de Filipe Albuquerque (ausente por sobreposição do IMSA – Long Beach), a Prema, a WRT, com a Alpine a querer fazer melhor do que em Sebring neste regresso aos LMP2. Deveremos ter mais uma corrida emocionante na categoria secundária, com Félix da Costa a ser um dos favoritos.

Nos LMGTE Am, a grande novidade é a tripulação portuguesa do Porsche #56 da Project 1 – AO. Guilherme Oliveira chega ao topo da resistência, na sua primeira aventura nos GT, acompanhado pelo muito experiente Miguel Ramos. Uma entrada de última hora, que traz ainda mais interesse à competição.

Motivos suficientes para ir a Portimão e ver ao vivo os melhores pilotos e carros de endurance, numa das pistas mais espetaculares do mundo.