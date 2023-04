WEC, Portimão: Miguel Ramos e Guilherme Oliveira correm em LMGTE-Am | AutoSport

É uma excelente novidade para as 6h de Portimão. Serão três pilotos portugueses em pista, um nos LMP2 e dois nos LMGTE-Am.

António Félix da Costa já tinha confirmado a presença na prova portuguesa, a sua primeira aparição no WEC este ano, enquanto espera pelo Porsche 963 que da equipa Hertz JOTA. O piloto de Cascais vai correr no LMP2 #48 da JOTA, o mesmo que venceu em Sebring.

A novidade do dia é a entrada de Guilherme Oliveira e Miguel Ramos no alinhamento da PROJECT 1 – AO, ao lado de Matteo Cairoli. Guilherme Oliveira já conhece bem as exigências da resistência, sendo vice-campeão do ELMS em LMP3. Oliveira regressa a Portimão, a pista onde quase conquistou o seu primeiro título na resistência no ano passado, sendo esta a sua primeira prova oficial nos GT, ele que agora é piloto da Yvan Muller Racing. Ao seu lado terá o experiente Miguel Ramos, bicampeão no GTWC e campeão do GT Open em 2020, que está mais do que habituado a correr em provas de resistência em GT. O carro será um Porsche 911 RSR – 19. Ramos e Oliveira vão substituir PJ Hyett, que vai correr na ronda do Campeonato do IMSA WeatherTech SportsCar em Long Beach este fim-de-semana, e Gunnar Jeannette.

