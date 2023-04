WEC, Portimão: Guilherme Oliveira já é uma certeza | AutoSport

Guilherme Oliveira é jovem, mas o rótulo de promessa já lhe fica mal. Ele já é uma certeza do nosso automobilismo. A prestação em Portimão no último fim de semana mostrou isso.

Foram 71 voltas, mais de duas horas de corrida num carro praticamente desconhecido e numa pista exigente. Guilherme Oliveira voltou a mostra qualidade e, acima de tudo, inteligência. Miguel Ramos fez questão de elogiar o jovem piloto e a forma como encarou o fim de semana. Sem exageros, sempre em crescendo, mostrando um ritmo muito regular e fiável. Oliveira fez o melhor tempo com o registo 1: 41.540 não muito longe do tempo de Mateo Cairoli (1: 40.751), piloto da Porsche.

Oliveira fez, no ano passado, a sua primeira época a tempo inteiro nos Sportscar, depois de se ter estreado em 2021 num LMP3, também na pista de Portimão. A pista algarvia tem sido palco de estreias para o piloto que este ano representa a Yvan Muller Racing. Mais uma vez, Oliveira mostrou sangue-frio, calma e uma abordagem irrepreensível a um fim de semana exigente onde tinha muito a ganhar, mas também muito a perder. Os erros pagam-se caros nestas competições, mas Oliveira conseguiu evitar as armadilhas, soube gerir bem o tráfego, coloco um ritmo competitivo e regular… sabendo que havia ainda muito para dar. Mas com 18 anos, mostrou uma maturidade tremenda e não é por acaso que Muller escolheu o jovem luso para a sua equipa. Continuamos a produzir grandes talentos para as corridas de endurance e se temos agora António Félix da Costa e Filipe Albuquerque a darem cartas, com Henrique Chaves a já ter provado que merece estar nos melhores do mundo, também Guilherme Oliveira começa a reservar o seu lugar na realeza do motorsport. O que vimos em Portimão foi apenas mais um exemplo.