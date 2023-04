WEC, Portimão: Guilherme Oliveira estreia-se: “concretizar sonho de criança” | AutoSport

Guilherme Oliveira vai competir na prova portuguesa do WEC, o Campeonato do Mundo FIA de Resistência, este fim de semana, no Autódromo Internacional do Algarve. O jovem piloto de Vila Nova de Gaia, que tem dado nas vistas nos protótipos LMP3, estará ao volante de um Porsche 911 RSR da equipa alemã Project 1 – AO, ao lado do português Miguel Ramos e do italiano Matteo Cairoli.

Um convite de última hora vai proporcionar a Guilherme Oliveira a participação nas 6 Horas de Portimão, a segunda prova do Campeonato do Mundo FIA de Resistência, a disputar este fim de semana. O jovem piloto português vai, assim, estrear-se no WEC com apenas 18 anos de idade, tornando-se um dos mais jovens pilotos entre a elite das corridas de Resistência. Guilherme Oliveira vai alinhar na categoria LMGTE Am, competindo com um Porsche 911 RSR da alemã Project 1 – AO, tendo Miguel Ramos e Matteo Cairoli como companheiros de equipa.

Vice-campeão da Europa de LMP3 em 2022, Guilherme Oliveira já deu nas vistas no início desta época, quando chegou a liderar a categoria na sua estreia absoluta nas 24 Horas de Daytona, uma das mais importantes provas nos Estados Unidos da América. “Depois de correr em Daytona, esta estreia no WEC é o concretizar de outro sonho de criança, e logo em Portugal!”, afirma o piloto natural de Vila Nova de Gaia. “Foi uma oportunidade inesperada, que surgiu porque dois dos pilotos da equipa estão este fim de semana na prova do IMSA. Fiquei, obviamente, muito contente com o convite e vou tentar ajudar a equipa e os meus companheiros de equipa a atingirem os objetivos em Portimão. Pude guiar alguns GT em testes privados e isso pode ser útil quando pilotar o Porsche, a partir dos treinos de sexta-feira. Conheço bem a pista de Portimão, é um dos meus circuitos preferidos e estou muito motivado para esta estreia”, concluiu Guilherme Oliveira, que esta época vai pilotar um protótipo Ligier na Michelin Le Mans Cup, o campeonato mais competitivo do mundo de LMP3.

A prova do FIA WEC em Portimão começa oficialmente esta sexta-feira, com as primeiras sessões de treinos livres. No sábado, a partir das 15h30, disputa-se a sessão de qualificação, enquanto a corrida de 6 Horas começa às 12h00 de domingo, com transmissão em direto no canal Eurosport 2.