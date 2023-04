WEC, Portimão: Félix da Costa despede-se da LMP2 em Portugal | AutoSport

António Félix da Costa é um dos cabeças de cartaz das 6 horas de Portimão, segunda prova do WEC, Campeonato Mundial de Resistência, que tem lugar este fim-de-semana, no Autódromo Internacional do Algarve.

O piloto luso vai fazer a sua despedida na classe LMP2, ao volante do carro nº 48 do Hertz Team Jota, e procura repetir a vitória alcançada em Portimão na época 2021, mas agora finalmente com o apoio do público presente nas bancadas do autódromo Internacional do Algarve.

São raras as oportunidades de António Félix da Costa competir diante do seu público em Portugal, ele que compete no Mundial de Fórmula E e também no Mundial de resistência – FIA WEC.

É preciso voltarmos a 2021 para nos lembrarmos da última aparição de Félix da Costa em terras lusas, na altura numa brilhante vitória nesta mesma prova do Mundial FIA WEC, mas infelizmente com as portas vedadas ao público, por imposição da DGS, em virtude da pandemia do Covid-19.

Este fim-de-semana os Portugueses podem voltar a apoiar o piloto luso nas bancadas do Autódromo Internacional do Algarve, na 2ª prova do campeonato Mundial de resistência 2023.

O piloto de 31 anos faz a sua despedida da classe LMP2, para a partir da próxima prova, passar a alinhar na classe principal – a Hypercar, ao volante de um Porsche 963 Hypercar, da equipa Hertz Team JOTA.

É obviamente um momento especial para António Félix da Costa, ele que é o actual Campeão Mundial em título na classe LMP2, e que se despede este fim-de-semana, em Portimão deste carro que tantas alegrias trouxe a ele e aos Portugueses: “na verdade não podia pedir um melhor lugar para me despedir da categoria LMP2.

Passei grandes momentos neste carro no WEC, um deles a vitória aqui em Portimão em 2021, mas na altura infelizmente sem público nas bancadas. Este fim-de-semana a festa será grande e estou ansioso por correr em Portimão e estar com os meus fãs, família, amigos e apoiantes.

Tenho dois pilotos jovens ao meu lado, mas que têm potencial e já o mostraram este ano, portanto acredito que poderemos ter uma palavra a dizer na luta pela vitória!, analisou AFC, ele que estará ao volante do Oreca 07 – Gibson, nº 48, do Hertz Team JOTA, juntamente com David Beckmann e Yifei Ye.

De referir que a partir da próxima prova, em Spa Francorchamps, António Félix da Costa já irá alinhar com o Porsche 963 Hypercar, de forma a preparar a emblemática corrida das 24 horas de Le Mans, onde AFC já venceu na classe LMP2 e parte agora com os olhos postos na vitória na classe principal.

Para este fim-de-semana, é esperado muito público Português nas bancadas do Autódromo internacional do Algarve, que tem o FIA WEC (Mundial de resistência) como prato principal do fim-de-semana. No total serão 37 os carros inscritos, divididos em três categorias, com 11 carros na classe principal – Hypercar, outros 12 carros na classe LMP2 (onde está Félix da Costa) e 14 carros na classe LMGTE Am.

O programa do fim de semana inicia-se na 6ª feira, com as habituais sessões de treinos livres. No sábado tem lugar a qualificação, que determinará a grelha de partida para a corrida, corrida essa com duração de 6 horas e início agendado para domingo, a partir das 12h, com transmissão em directo no Eurosport 2, a partir das 11h30 até às 13h00 e depois das 14h30 até ao final da prova – 18h30.

Calendário Mundial FIA WEC

1000 Milhas de Sebring (EUA) – 17 Março

6 horas de Portimão (POR) – 16 de Abril

6 horas de Spa Francorchamps (BEL) – 29 de Abril

24 horas de Le Mans (FRA) – 10 e 11 de Junho

6 horas de Monza (ITA) – 9 de Julho

6 horas de Fuji (JAP) – 10 de Setembro

8 horas do Bahrein (BAH) – 4 de Novembro