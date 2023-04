WEC: Portimão de saída do calendário? | AutoSport

Quem se deslocou ao Autódromo Internacional do Algarve não pode deixar de ficar contente com um belo fim de semana de corridas a que assistiu. E mesmo as equipas ficaram mais uma vez agradadas com as condições de topo com que foram brindadas. Mas tal pode não ter sido suficiente para manter a prova em Portugal.

Segundo a AutoHebdo, o Circuito das Américas e Interlagos podem estar na calha para um regresso ao calendário do mundial. A publicação francesa refere que a saída de Sebring abre uma vaga para outra pista americana e o COTA deverá voltar a receber o mundial de endurance. Interlagos também é referido como possibilidade para receber o evento.

Do que o AutoSport apurou em Portimão, a ida a Interlagos não se afigura tão simples quanto parece à primeira vista e, apesar dos rumores da possível saída do AIA do calendário, haveria ainda boas hipóteses de manter a prova para 2024. A manutenção não se prenderia pelo maior ou menor número de pessoas nas bancas presente no fim de semana passado. No entanto, tentamos falar diretamente com o AIA sobre esse tema (e outros) e não recebemos resposta. Os rumores já têm algumas semanas e o AutoSport fez sempre questão de tentar conhecer a situação pelos responsáveis da pista algarvia, para evitar dar relevo a rumores que podem não ser mais que isso, mas o AIA recusou comentar na altura. Neste fim de semana tentamos novamente, mas ainda não obtivemos resposta. A única coisa que é certa é que o AIA esteve novamente à altura do evento, num fim de semana que agradou à grande maioria, como era de esperar.