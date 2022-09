WEC: Portimão confirmado no calendário 2023 | AutoSport

O WEC anunciou hoje o seu calendário oficial para 2023 com uma excelente novidade. Portimão regressa ao calendário do mundial de endurance, para uma prova de 6 horas.

A décima primeira temporada do WEC terá início com o Prólogo Oficial em Sebring, a 11-12 de março, seguido pela primeira prova da temporada, as 1000 Milhas de Sebring, a 17 de março, para o fim-de-semana “Super Sebring” (com o campeonato IMSA).

As primeiras 6 Horas de Portimão no Circuito Internacional do Algarve terão lugar a 16 de abril. Esta será a segunda vez que o WEC correrá na pista onde se realizaram as 8 Horas de Portimão em 2021.

Apenas duas semanas depois de Portimão, as equipas irão reunir-se novamente para as 6 Horas de Spa-Francorchamps da TotalEnergies, a preparação para o grande evento, as 24h de Le Mans, este ano para a 91ª edição, a ter lugar na sua tradicional 24ª semana do ano, nos dias 10-11 de junho. A corrida deste ano será a edição centenária, já que o evento teve lugar pela primeira vez em 1923.

Em Le Mans, os fabricantes mais prestigiados do mundo, Ferrari, Porsche, Peugeot, Toyota, Cadillac e Glickenhaus, irão competir pelo Troféu Centenário, criado em associação com a Monnaie de Paris e recentemente revelado no famoso Pebble Beach Concours d’Elegance na Califórnia.

Após Le Mans, o WEC vai até Monza para mais uma prova de 6h, que terá lugar a 9 de julho. No dia 10 de setembro, teremos as 6 Horas de Fuji e a temporada terminará mais uma vez com as 8 Horas do Bahrein, no dia 4 de novembro.

É uma excelente notícia para Portimão e para o público português, que poderá ver ao vivo o regresso da Toyota ao palco onde já triunfou, assim com o regresso da Peugeot à pista onde mostrou o seu novo 9X8 ao mundo pela primeira vez. Será também o regresso da Glickenhaus e a estreia da Cadillac, Porsche e Ferrari na pista algarvia com os novos protótipos. Com uma prova duas horas mais curta do que a anterior, a montanha-russa portuguesa vai receber as melhores máquinas do mundo do endurance, no primeiro ano dos LMDh em pista com os Hypercars. 2023 é um ano de grande importância para o WEC, com o centenário de Le Mans, nesta nova era que agora começa e que muito promete. Os fãs portugueses poderão ver as novas máquinas ao vivo, numa das melhores pistas do mundo.