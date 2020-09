WEC: Porsche vai finalizar estudo das regulamentações LMDh

Os regulamentos finais da categoria LMDh do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) foram apresentados pelo ACO e pelo IMSA na sexta feira – CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS. A Porsche já mostrou interesse em entrar nesta categoria e agora o Vice-Presidente da marca, Fritz Enzinger, afirmou que o estudo desta regulamentação vai poder ser concluído.

“Estamos muito satisfeitos com a FIA, o ACO e o IMSA por terem fornecido os detalhes finais dos regulamentos LMDh. Estamos agora em condições para dar o passo final no estudo encomendado pela administração”, afirmou Enzinger.

De recordar que a Porsche esteve no Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) entre 2014 e 2017 com um carro da categoria LMP1, o Porsche 919 Hybrid.