WEC: Porsche mostra primeiras imagens do seu LMDh e anuncia dois pilotos | AutoSport

A Porsche está preparada para iniciar a época do desporto automóvel de 2022 com objetivos ambiciosos e programas extensivos. O foco principal estará no Campeonato Mundial de Fórmula E da ABB FIA e no Campeonato Mundial de Endurance da FIA. A expansão das atividades desportivas para clientes e a preparação intensiva para o novo programa LMDh foram agora acrescentadas ao calendário de actividades.

“O desporto automóvel sempre teve um papel especial na estratégia empresarial da Porsche, e há mais de 70 anos que utilizamos as corridas como laboratório para as nossas tecnologias mais recentes. Enfrentamos hoje grandes desafios – tanto em termos desportivos como organizacionais. Estamos determinados a desempenhar um papel ativo na formação do futuro, assegurando ao mesmo tempo que mantemos o nosso ADN ligado ao desporto motorizado”, disse Oliver Blume, Presidente do Conselho Executivo da Porsche AG, na Noite dos Campeões Porsche.

Se do lado da Fórmula E e do WEC, os projetos desportivos são semelhantes ao do ano passado, o novo LMDh é o projeto que mais interesse suscita nesta fase. A Porsche vai regressar aos protótipos no endurance, tentando regressar às vitórias em Le Mans.

Dane Cameron e Felipe Nasr serão incluídos na lista de pilotos da Porsche Motorsport a partir de 2022. Cameron, o americano de 33 anos, conquistou o título de campeão do IMSA em DPi nas épocas 2016 e 2019, enquanto Nasr, o ex-piloto brasileiro de F1 de 29 anos, garantiu o título no IMSA em 2018 e 2021. Os dois novos pilotos deverão participar intensamente no desenvolvimento futuro dos protótipos LMDh da Porsche. A gestão destas atividades estará nas mãos do experiente suíço Urs Kuratle. O carro de corrida híbrido de 500 kW (680 cv) está programado para completar numerosos teste em 2022.

Com estreia marcada para 2023, o protótipo LMDh será inscrito pela Porsche Penske Motorsport tanto no WEC como no IMSA. Pela primeira vez em cerca de 30 anos, será possível competir por vitórias à geral nas clássicas de endurance Le Mans, Sebring e Daytona com carros de construção idêntica. “Estamos a trabalhar com o nosso parceiro Penske no desenvolvimento do novo protótipo LMDh e colaboramos sempre de perto com o fabricante de chassis Multimatic”, explica Thomas Laudenbach. “Em Janeiro, iniciaremos testes intensivos para assegurar que estamos preparados de forma ótima para a nossa estreia na competição de 2023”.