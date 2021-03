WEC: Porsche LMDh deverá ir para a pista ainda este ano

A Porsche está de regresso ao endurance, tendo optado pela classe LMDh para voltar às provas de longa duração. O novo carro deverá ir para a pista ainda este ano.

“Estamos a trabalhar no plano”, disse Pascal Zurlinden, responsável da Porsche ao Sportscar365. “Temos uma vasta gama de motores nos automóveis Porsche e temos procurado os melhores. Encontrámos um. Não podemos falar sobre isso agora, mas a decisão do motor já foi tomada. Estamos agora a finalizar a decisão sobre o nosso parceiro de chassis, estamos ainda a trabalhar nisso. O estilo/design também está a ser trabalhado, uma vez que é uma grande parte dos LMDh. Já demos um vislumbre de como seria o carro no nosso anúncio. Estamos a trabalhar nisso para o tornar num belo carro. “

“O objectivo é ter o carro em pista no fim deste ano, um ano antes da corrida”, disse ele. “A tradição é lançar os carros em Weissach. Não posso dizer com certeza porque é demasiado cedo, mas estaria na lógica das coisas. Esperemos poder receber um presente de Natal. No ano passado, funcionou com o anúncio da LMDh, pelo que esperamos ter um primeiro teste no final do ano. “

“Tal como fazemos com os automóveis , existem conceitos de plataforma e estamos a trabalhar com a Audi [marca do mesmo grupo]”. A Porsche poderia ser tentada por um programa oficial nos Estados Unidos e nas 24 Horas de Le Mans. Do lado do Audi, deveríamos ter um programa mais orientado para equipas cliente.