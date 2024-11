WEC, Porsche ‘leva’ título de Pilotos: o que disseram Kevin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor

A Porsche celebrou quatro títulos no WEC 2024 e fecha a temporada com vice-campeonato de Construtores. Os novos Campeões do Mundo são Kevin Estre, Andre Lotterer e Laurens Vanthoor

Os pilotos de fábrica da Porsche, Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor, venceram o WEC, Campeonato do Mundo de Resistência da FIA. Após um duelo dramático pelo campeonato de construtores, o segundo lugar foi para a Porsche, marca que celebrou um total de quatro títulos na época de 2024 do FIA WEC.

Os pilotos da Porsche, Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor, foram coroados campeões mundiais de pilotos no final da temporada do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC).

Na corrida de 8 horas no Bahrein, o trio alcançou o décimo primeiro lugar com o seu protótipo híbrido, um resultado suficiente para conquistar o título.

A grande final de oito horas no Circuito Internacional do Bahrein foi-se transformando num verdadeiro filme de suspense. O Porsche 963, com o número de partida 6, começou por ficar significativamente para trás no início. Depois, Kévin Estre, André Lotterer e Laurens Vanthoor, conseguiram uma recuperação impressionante. Terminaram em 11º lugar e venceram o campeonato do mundo de pilotos.

“Tivemos uma mega temporada e ganhámos um título de campeão do mundo no segundo ano com o Porsche 963!”, afirma Thomas Laudenbach, Diretor da Porsche Motorsport, satisfeito. “Em comparação com 2023, conseguimos melhorar consideravelmente em todas as áreas – isso foi muito, muito bom! Gostaria de dar os meus maiores parabéns a todos os envolvidos. No entanto, custa-nos o facto de termos perdido por pouco o campeonato de construtores. Qualquer pessoa que esteja tão perto de ganhar este título quer acabar por o conseguir. Infelizmente, é assim que por vezes acontece no desporto automóvel. De um modo geral, a nossa alegria e orgulho pelo que alcançámos supera tudo o resto.”

Lotterer, Estre e Vanthoor terminaram a época de 2024 em primeiro lugar na classificação dos pilotos com 150 pontos no campeonato do mundo. Na classificação dos construtores, a Porsche ficou em segundo lugar com 184 pontos. O título foi para a Toyota Gazoo Racing. A equipa de fábrica japonesa somou 190 pontos.

Para Kévin Estre: “Somos campeões do mundo, vencemos toda a gente. Estou muito orgulhoso por fazer parte desta grande equipa. Fizemos uma mega época e merecemos o título. Fomos simplesmente os mais fortes e mais consistentes ao longo do ano. Com exceção da final de hoje, tirámos sempre o máximo partido dela. Não foi para os fracos de coração. Não importa, somos campeões”.

Já André Lotterer: “É uma sensação ótima ser campeão do mundo com a Porsche! No entanto, o dia da corrida foi muito difícil para nós. Mas isso agora não importa – ganhámos o título de campeão do mundo! Trabalhar com o Kévin e o Laurens foi ótimo. Os nossos engenheiros também fizeram um ótimo trabalho ao longo do ano. Esta boa colaboração trouxe-nos estes sucessos. Foi a minha última corrida com a equipa Porsche Penske Motorsport. Divertimo-nos muito e foi muito divertido.”

Por fim, Laurens Vanthoor: “Um dos melhores dias da minha carreira, talvez até de toda a minha vida! A corrida de hoje foi má, mas provavelmente vamos esquecê-la completamente daqui a dois dias. Já ganhei campeonatos antes, mas o título de campeão do mundo deixa-me sem palavras. Depois da cerimónia de entrega de prémios, vou ter uma boa refeição, dormir bastante e passar algum tempo com a minha família. Não estou a planear nenhuma loucura”.