WEC: Porsche esteve a testar em Portimão | AutoSport

A Porsche Penske Motorsport esteve em Portugal a testar no Autódromo Internacional do Algarve. O teste contou com três dias de atividade em pista, em que os dois 963 que estarão em ação no Campeonato do Mundo de Endurance da FIA, rodaram na pista portuguesa.

A Porsche tem multiplicado o seu esforço para estar preparada para esta época. O 963 tem sido exaustivamente testado para estar pronto para a época 2023 do WEC e para a edição centenária das 24h de Le Mans. O #5 o #6 da Porsche realizaram vários ensaios ao longo dos três dias, onde se inclui também uma simulação de corrida de 6h.

Foi a primeira vez que a equipa completa que vai competir no WEC trabalhou em conjunto. Se do outro lado do Atlântico a Porsche Penske já tem uma prova oficial feita, a equipa do WEC juntou-se em Portimão pela primeira vez na sua totalidade para afinar todos os pormenores e continuar o desenvolvimento do 963. O teste, que o AutoSport presenciou, contou com a presença dos pilotos do carro #5 (Dane Cameron, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki) e do carro #6 (Kévin Estre, André Lotterer, Laurens Vanthoor).

Os Porsche 963 que serão usados no WEC são iguais aos que são usados no IMSA na sua globalidade, com alguns pormenores que os diferenciam. O primeiro pormenor, os carros do WEC usam um combustível 100% renovável fornecido pela TotalEnergies, enquanto que os carros do campeonato americano usam um combustível VP Racing Fuel, 80% renovável. Alguns sensores e dispositivos são específicos de cada campeonato pelo que há diferenças que são visíveis entre os dois carros, mas no geral, são as mesmas máquinas.

Este é um ano de grande importância para a Porsche que tem a oportunidade de conseguir a vitória nº20 em Le Mans, no seu 75º aniversário, na 100ª edição da mítica prova francesa. Assim, a marca germânica, em conjunto com a Penske e a Multimatic (que desenvolveu o chassis) não poupam esforços para estarem à altura da grande corrida que conta com 16 inscritos na categoria principal, e sete marcas (Porsche, Cadillac, Vanwall, Toyota, Ferrari, Peugeot e Glickenhaus). A passagem pelo AIA foi mais um capítulo nesta preparação, o último antes do ensaio geral em Sebring que antecede a primeira prova do ano, nos ressaltos da pista americana. Nesse fim de semana, a Porsche terá quatro carros em ação: dois no WEC e dois no IMSA. Um total acumulado de 120 pessoas estarão em Sebring a representar as cores da Porsche nas duas provas.

O 963 é a mais recente criação da Porsche, em conjunto com a Multimatic. O carro equipado com um motor V8, 4.6L Twin Turbo é um veículo híbrido, com o sistema a ser fornecido a todos os LMDh pela Williams (baterias), Bosch (controlo eletrónico, software e unidade de recuperação de energia) e Xtrac (caixa de velocidades). O carro tem mais de 16700 peças que têm de funcionar em harmonia durante 24h para que a marca possa chegar ao seu objetivo. Para isso conta com alguns dos mais talentosos pilotos e uma equipa de mecânicos e engenheiros que se dedicam de corpo e alma em busca do sucesso.

Depois do teste de Portimão, os carros irão para Sebring por avião, onde irão mostrar do que são capazes. E a segunda parte do começo da nova aventura da Porsche no endurance.