WEC: Pipo Moteurs fornece motores para o SCG 007

Scuderia Cameron Glickenhaus já escolheu o seu fornecedor de motores para o Hypercar que tentará vencer em Le Mans. A francesa Pipo Moteurs fornecerá o V8 bi-turbo da nova máquina.

Jim Glickenhaus confirmou que será a estrutura francesa a adaptar um motor de quatro cilindros, que se pode encontrar em várias máquinas de topo do WRC, para o SCG 007 o projeto que pretende levar a Scuderia Cameron Glickenhaus para o WEC.

Fundada na década de 1970, a Pipo fabricou motores para carros de rally famosos, incluindo o Hyundai i20 WRC, o Ford Focus WRC e o Peugeot 206 WRC.

“A Pipo fez o mais espetacular motor WRC de quatro cilindros turbo do mundo ”, disse Glickenhaus à Sportscar365.

“É um motor bonito e o sonho deles, como o meu, é ir a Le Mans e vencer. Juntos, eles propuseram-se a construir dois de seus motores WRC, colocados num bloco comum, com uma cambota plana, e teríamos um V8 que pode produzir 870 cv.”

“Estamos a pagar pelo desenvolvimento, mas não teremos problemas em permitir que outras equipas o comprem na forma LMH ou na forma LMDh, menos potente. A Pipo disponibilizará o motor V8 twin-turbo que, num Hypercar, pode produzir 870 hcv ou que pode ser compatível com a especificação híbrida para ser usado num LMDh. Esse motor está no dinamómetro na sua forma de quatro cilindros, funcionando com 50% da energia que precisamos. Em breve estaremos a construir a forma V8. ”

O plano inicial previa o uso de um motor Alfa Romeo mas a exigência da Aston Martin (que abandonou o projeto) em subir a potência obrigou à mudança:

“Quando a Aston entrou e exigiu que a potência aumentasse, não era possível extrair essa potência do V6 bi-turbo da Alfa Romeo que tinha como base um motor de carro de estrada”, sugeriu Glickenhaus.

“Essa era uma versão V6 do motor do Ferrari 488. Podia produzir 650 cv em afinação para resistência durante 30 horas, mas não podia produzir 870 cv. ”