WEC, Pierre Fillon: “O plantel dos Hipercarros promete algumas batalhas épicas”

Pierre Fillon, Presidente do Automóvel Clube de l’Ouest (ACO) ficou naturalmente muito contente com a confirmação da Ferrari na categoria principal das corridas de endurance, em geral, 24 Horas de Le Mans em particular: “É um grande momento para as corridas de endurance: A Ferrari está de volta ao nível superior, nas 24 Horas de Le Mans e no Campeonato Mundial de Endurance. O plantel dos Hipercarros promete algumas batalhas épicas. Ao lado da Ferrari, em 2023, muitos fabricantes que já se juntaram a nós estão certos de fazer todas as paragens para vencer a corrida no seu ano centenário. Esta é uma excelente notícia para uma disciplina cuja base de regras constitui uma base sólida sobre a qual se pode construir um futuro brilhante”.