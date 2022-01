WEC, Pierre Fillon: “Número recorde de concorrentes para celebrar os 10 anos do WEC” | AutoSport

Para Pierre Fillon, Presidente do Automóvel Clube de l’Ouest: “O Campeonato Mundial de Endurance FIA chegou certamente à idade adulta! Para celebrar os 10 anos do WEC, a grelha de partida ostenta um número sem precedentes de concorrentes. As apostas são altas este ano, e há alguns desenvolvimentos chave, tanto em termos desportivos como de acordo com a nossa estratégia de RSE. Estamos particularmente orgulhosos, por exemplo, de ver a introdução de um biocombustível 100% renovável, Excellium Racing 100, desenvolvido pelo nosso parceiro Total Energies. Gostaria de desejar a todos os concorrentes das classes Hypercar, LMP2 e GTE uma excelente temporada e espero vê-los no dia 18 de março para as 1000 Milhas de Sebring”, disse Pierre Fillon, Presidente do Automóvel Clube de l’Ouest.

Já Frédéric Lequien, CEO do Campeonato Mundial de Endurance FIA: “Que melhor forma de celebrar o décimo aniversário do CME do que com um número recorde de carros na grelha. Não só temos um campo forte e variado em Hypercar e LMGTE Pro, como também vemos números recorde em LMP2 e LMGTE Am, o que é uma prova do crescimento contínuo do nosso campeonato. O futuro do WEC parece extremamente brilhante e estamos ansiosos por ver todos em Sebring para o início do que promete ser mais uma época memorável”.