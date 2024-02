WEC, Philippe Sinault (Alpine): “com o nosso potencial, temos de ser ambiciosos” | AutoSport

A Alpine deu hoje o pontapé na sua temporada de 2024 com o lançamento dos seus programas de Fórmula 1 e do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC).

O vice-presidente da Alpine Motorsports, Bruno Famin, apresentou ambos os projetos, tendo ao seu lado Philippe Sinault para o programa no WEC. Ambos apresentaram o Hypercar A424, juntamente com os pilotos que compõem as tripulações dos carros 35 e 36. A pintura do protótipo refletem a herança da Alpine, marcada pelo tradicional azul e inspirada no design do artista Felipe Pantone.

Em relação aos pilotos, o estreante no WEC, Mick Schumacher é acompanhado por Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere no carro carro #36. E no carro #35, os novos pilotos da Alpine Ferdinand Habsburg e Paul-Loup Chatin, juntam-se ao jovem Charles Milesi que corre pela segunda temporada com a equipa. Jules Gounon é o piloto de reserva para a época de 2024.

O chefe de equipa da Alpine Endurance Team, Philippe Sinault disse que sente que a equipa “tem um enorme potencial e acredito que fizemos as escolhas certas”. Quanto aos pilotos escolhidos para o programa, Sinault salientou que as tripulações são “uma das chaves para o sucesso do projeto. Não fizemos compromissos e o nosso primeiro esboço do alinhamento está agora concluído. Falamos com Bruno Famin sobre o assunto e concordamos imediatamente. São todos pilotos de grande qualidade, com experiência e um elevado nível de empenho e expectativas. Penso que fizemos as escolhas certas e tenho confiança nesta equipa que, para nós, é ideal para escrever este novo capítulo da Alpine na classe Hypercar”. O responsável acrescentou que “sendo uma equipa francesa, estamos também muito satisfeitos por ter vários pilotos franceses a bordo. Estamos agora completos e estamos ansiosos por lhes confiar os nossos belos A424”.

Sendo ainda a primeira temporada do programa da Alpine no WEC, Sinault diz que “temos de ser humildes, mas ambiciosos. Temos de ser humildes porque estamos a passar por mudanças consideráveis e a dar um grande passo em frente como equipa. Temos de aprender a tirar o máximo partido do carro, ser fiáveis e terminar as corridas”. O chefe de equipa acrescenta que “no entanto, com o nosso potencial, temos de ser ambiciosos, uma vez que representamos o nome Alpine ao mais alto nível. Penso que é difícil dizer se podemos ganhar este ano, mas estamos ávidos de bons resultados com tudo o que a Alpine Endurance Team pôs em prática”, concluiu.

Foto: Julien DELFOSSE / DPPI Foto: Julien DELFOSSE / DPPI Foto: Julien DELFOSSE / DPPI Foto: Julien DELFOSSE / DPPI Foto: Julien DELFOSSE / DPPI Foto: Julien DELFOSSE / DPPI Foto: Julien DELFOSSE / DPPI

Em Enstone, estiveram presentes o diretor executivo do grupo Renault, Luca De Meo e o diretor executivo da Alpine, Philippe Krief.