WEC: Peugeot 9X8 convoca a herança, projetando-se no futuro | AutoSport

O Hypercar apresentado ontem pela Peugeot, foi apelidado de 9X8. Mas o que representa a denominação 9X8?

O “9” inicial caracteriza, por excelência, os veículos de competição da marca, como o Peugeot 905 (1990 a 1993) e o 908 (2007 a 2011), duas máquinas de Resistência icónicas do construtor francês.

O “X” evoca as tecnologias de tração integral (4WD) e de hibridização que integram o novo Peugeot Hypercar, estendendo à competição a estratégia de eletrificação da marca.

Quanto ao “8”, trata-se do número que integra toda a atual gama da Peugeto: 208 e 2008, 308, 3008, 5008 e, claro, 508, proposta que, recentemente e tal como o Hypercar, passou pelas mãos dessa mesma equipa de engenheiros e designers, tornando-se no primeiro modelo sob a nova assinatura PEUGEOT SPORT ENGINEERED.

A Peugeot irá inscrever dois Peugeot 9X8 no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) da FIA, em 2022, com Kevin Magnussen, Loic Duval, Gustavo Menezes, Mikkel Jensen, Jean-Eric Vergne e Paul di Resta aos comandos da máquina do “Leão”, enquanto James Rossiter será piloto de reserva e desenvolvimento.