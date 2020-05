WEC: Peugeot vai voltar, mas ainda não decidiu se nos LMDh ou Hipercarros

A Peugeot quer regressar ao Campeonato de Mundo de Resistência (FIA WEC) em 2022, mas a decisão em desenvolver um Hipercarro ou um carro para a regulamentação LMDh ainda não foi tomada.

O patrão dos desportos motorizados da PSA, Jean-Marc Finot, explicou que: “O projeto da resistência está a ir na direção certa. Os trabalhadores têm estado motivados e o desenvolvimento tem continuado, mesmo em casa”.

No ano passado foi anunciado que a Peugeot voltaria ao Campeonato do Mundo de Resistência, de onde saiu em 2011. Finot expressou a sua satisfação com as regulamentações LMDh, – CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS – mas não descarta também os Hipercarros.

“Era essencial ter uma regulamentação com parâmetros em conjunto, como a potência, o peso e a aerodinâmica. Acompanhámos com grande interesse a evolução da regulamentação LMDh e a dos Hipercarros”. – afirmou Finot.

Assim, Finot finalizou dizendo que: “A Peugeot vai revelar, no tempo certo, qual a categoria que vai voltar à resistência. Neste momento, os desportos motorizados, após a crise, terão de demonstrar responsabilidade social e ambiental e os custos terão de baixar. Deve ser dada prioridade à atratividade e ao entretenimento, em vez de desenvolvimentos tecnológicos pouco razoáveis”.