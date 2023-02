WEC: Peugeot vai fazer terceira simulação de 24h | AutoSport

A Peugeot tem testado muito o seu novo 9X8, protótipo com que quer chegar às vitórias no WEC e, em especial, nas 24h de Le Mans. A marca francesa ainda vai fazer uma terceira simulação de 24h para garantir que tudo está como pretende.

A Peugeot fez o seu primeiro teste de resistência com o 9X8 em Paul Ricard no período que antecedeu o Natal e o seu segundo no Autódromo do Algarve no Ano Novo. Segundo a motorsport.com, a terceira é iminente num momento e local que ainda não foi divulgado, embora se suspeite que seja Aragão.

“Nesta fase do programa temos um sentimento misto, não preto e branco”, disse Olivier Jansonnie, diretor técnico do projeto. “Tivemos confirmações de algumas falhas e também trouxemos alguns novos sistemas que eram bastante bons desde o início. Estar 100% pronto para Le Mans em dezembro ou janeiro não teria feito sentido”, disse ele. “Teria significado que não exploramos suficientemente o desenvolvimento, pelo que ainda não estamos lá”.

O conceito do 9X8, permanece inalterado para a nova época, mas Jansonnie avisou que serão visíveis diferenças entre as versões de 2022 e 2023. Aos fabricantes são permitidos cinco ‘jokers’ ou atualizações focadas na performance durante o ciclo de vida de um LMH, mas Jansonnie não revelaria quantos foram invocados para as atualizações do 9X8. As atualizações feitas em nome da fiabilidade são livre.