WEC: Peugeot toma decisão sobre Le Mans em breve | AutoSport

A Peugeot vai decidir nas próximas duas semanas sobre a sua participação na edição de 2022 das 24 horas de Le Mans. Por imposição do Automobile Club de l’Ouest, o promotor do campeonato do mundo de resistência (WEC) da FIA, a Peugeot tem que competir na prova da Bélgica para poder estrear o 9X8 em Le Mans.

Acontece que homologando o 9X8, “o carro será “congelado”, conta Jean-Marc Finot, responsável do grupo Stellantis para o desporto. “Seria uma loucura correr demasiados riscos e pagar o preço durante cinco anos”. Por isso, “será uma decisão difícil, porque todos nós gostaríamos de correr o mais depressa possível”, acrescentou Finot ao Motorsport.com, salientando que: “A lista de entrada de Le Mans será divulgada no final de fevereiro ou início de março, pelo que teremos de tomar a nossa decisão antes”.

Olivier Jansonnie, diretor técnico da Peugeot Sport, explicou que a vontade da equipa sempre foi colocar o carro à prova em Spa-Francorchamps. “Isto é algo que sempre dissemos: se quisermos correr em Le Mans, teremos de correr em Spa”, disse Jansonnie. “Compreendemos o seu princípio: estabelecer o Balance of Performance para Le Mans”.

Jansonnie disse que o carro irá “ser testado novamente antes de ser tomada a decisão”, depois de um segundo teste em pista na semana passada em Paul Ricard.