WEC: Peugeot Sport e Marelli estabelecem parceria técnica para o sistema de propulsão híbrido do 9X8 Hypercar | AutoSport

A Peugeot Sport assinou uma parceria a vários anos com a Marelli, fornecedor líder mundial para o setor automóvel, com uma longa e extensa experiência no campo dos desportos motorizados e tecnologias de elevado desempenho. Esta parceria tecnológica crucial baseia-se no desenvolvimento da solução elétrica mais eficiente, destinada a satisfazer os requisitos extremos de desempenho do sistema de propulsão híbrido do Peugeot 9X8 Hypercar.

Particularizando, a Marelli providencia a engenharia e fornece o motor elétrico específico de elevado desempenho, bem como o inversor à base de carboneto de silício, que fazem parte do sistema de tração elétrica do eixo dianteiro. O foco do desenvolvimento aponta à maximização da eficiência e da fiabilidade do sistema, adaptando, ao mesmo tempo, o motor e a tecnologia do inversor para fazer um uso eficaz do peso e do volume definidos pela equipa.

O contributo da Marelli baseia-se numa bem estabelecida experiência ao nível da conceção, fabrico e implementação de sistemas híbridos e elétricos de elevado desempenho e nos seus conhecimentos no campo dos Sistemas de Recuperação de Energia e Sistemas de Tração Elétrica, resultantes de experiências e aplicações nos mais importantes campeonatos mundiais de motorsport.

A parceria marca um novo capítulo na longa história de colaborações entre a Marelli e a Peugeot, tanto no campo do desporto automóvel como no da produção de automóveis de estrada, abrangendo o fornecimento de componentes eletrónicos e de telemetria para os Peugeot 905 e Peugeot 908 em competições de resistência.

Com esta parceria, a Marelli obterá, também, o estatuto exclusivo de “Parceiro Oficial Peugeot Sport”, que, para além da parceria tecnológica, prevê ainda a colaboração e benefícios mútuos nos campos dos patrocínios, branding e marketing. Recordando, novamente, a tradição do Peugeot 905, que venceu a jornada de resistência das 24 Horas de Le Mans e o World Sportscar Championship nos anos 90 (na altura denominado Campeonato do Mundo de Sport-Protótipos), a Marelli voltará a estar novamente presente com orgulho através do seu logótipo na carroçaria do Peugeot 9X8 Hypercar. O logótipo estará igualmente no fato de competição dos pilotos, no vestuário da equipa, nas áreas oficiais dos parceiros e noutras ferramentas de comunicação.

“Temos o prazer de acolher a Marelli a bordo do projeto Peugeot 9X8″, comenta Olivier Janssonie, Diretor Técnico do Programa WEC da Peugeot Sport. “Temos vindo a colaborar com a Marelli há muitos anos e as nossas equipas partilham a mesma paixão e dedicação à excelência. Este projeto é uma oportunidade fantástica para combinar as nossas competências e conceber, testar e correr juntos em pista com um novo motor elétrico inovador e de elevada performante que conduzirá o 9X8 ao sucesso”.

“Estamos entusiasmados com esta nova colaboração com a Peugeot Sport”, disse Riccardo De Filippi, responsável da Marelli Motorsport. “Contamos com uma longa e gloriosa tradição de colaboração na história das corridas de resistência e ambos partilhamos uma grande herança e tradição técnica em competições de desporto automóvel. Juntámos, uma vez mais, todas as nossas competências para elevar o desempenho de um automóvel tão único e extremo ao limite, de uma forma sustentável, com a adoção da mais avançada tecnologia de propulsão elétrica Marelli.”