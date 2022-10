WEC: Peugeot satisfeita com adição de Portugal ao calendário | AutoSport

Foi uma das boas novidades do ano. O WEC vai regressar a Portugal e ao AIA na época 2023, ano do centenário das 24h de Le Mans. A Peugeot já prepara a época 2023 com a participação em três provas da atual época, mas vê com bom olhos a adição da prova portuguesa ao calendário.

Na sequência da publicação do calendário do Campeonato do Mundo FIA de Resistência 2023, Jean-Marc Finot, Diretor da Stellantis Motorsport, acredita que a expansão da série irá resultar num boost em termos de visibilidade. “Estamos satisfeitos com a adição de Portimão [Portugal] ao programa”, sublinha. “Espanha e Portugal são países importantes para a marca PEUGEOT e esse é um circuito de importância simbólica para nós, pois foi ali que revelámos o PEUGEOT 9X8. Apoiamos, na totalidade, a realização de eventos em novos locais que sejam coerentes com os nossos mercados e onde temos uma forte base de adeptos. Gostaria, também, de dizer o quanto nos sentimos orgulhosos com a perspetiva de estarmos envolvidos no Centenário das 24 Horas de Le Mans, de 10 a 11 de junho. Vai ser o ponto alto da temporada de automobilismo de 2023.”

Quanto ao desenvolvimento do 9X8, a primeira prova (em Monza) foi dura, mas em Fuji os problemas de fiabilidade foram menos sentidos, o que é um passo positivo para a marca. Olivier Jansonnie, Diretor Técnico da Peugeot Sport, descreveu as 6 Horas de Fuji, no Japão, realizadas a 6 de setembro último, como satisfatórias e um verdadeiro fim de semana de corridas para o Team Peugeot TotalEnergies. “Ao contrário de Monza [Itália], onde a nossa presença em pista foi afetada por um conjunto de pequenos problemas, conseguimos aproveitar as diferentes sessões em Fuji para nos focarmos mais na performance do PEUGEOT 9X8”, refere. “A fiabilidade e a performance estão indissociavelmente ligadas, claro, sendo que neste momento ainda não conseguimos demonstrar o potencial do nosso carro Le Mans Hybrid face às máquinas dos nossos rivais, que têm uma experiência de competição significativamente maior. À medida que cumpríamos os planos que havíamos delineado, sofremos uma variedade de contratempos em Monza e em Fuji, problemas que conseguimos identificar e resolver na totalidade. Sublinho o facto de não terem sido o tipo de problemas que colocassem em causa a conceção do nosso carro. Fazem parte do processo de desenvolvimento de um qualquer carro novo e foi precisamente por isso que escolhemos implementar um programa parcial no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA deste ano, preparando-nos para a prova de abertura do FIA WEC 2023, em Sebring [Florida, EUA] em março.”

No regresso de Fuji, a equipa efetuou um novo teste, em Monza, de forma a limar arestas e preparar tudo para a última corrida do ano. Os seus objetivos incluíam resolver as questões com que se tinham deparado no Japão, a avaliação de diferentes set-ups e de pneus, dando continuidade ao desenvolvimento do PEUGEOT 9X8 e ao treino de toda a equipa envolvida na competição.

“Alcançámos um novo recorde em termos de distância percorrida durante um teste de afinações”, destaca Olivier Jansonnie. “Se compararmos os dados das 6 Horas de Monza, de julho, com os recolhidos neste teste, torna-se evidente que o nosso programa está a avançar na direção certa e que fizemos progressos significativos em termos de performance. Acredito que um pódio no Bahrein é alcançável, desde que consigamos uma fiabilidade perfeita ao longo das oito horas da corrida. É quase 30 por cento mais longa do que as corridas que o 9X8 enfrentou em Monza e Fuji, um novo parâmetro que, obviamente, precisa de ser levado em consideração.”