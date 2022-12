WEC: Peugeot realizou teste de 24 horas em Paul Ricard | AutoSport

Não foi a primeira vez que a Peugeot testou o 9X8 durante várias horas seguidas, já tinham concluído uma primeira sessão no Motorland Aragão durante o verão, mas depois de alguns problemas relacionados com a unidade motriz identificadas em algumas das provas do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) que a marca francesa disputou de forma a preparar a próxima época a tempo inteiro, decidiram realizar um novo teste, desta vez em Paul Ricard.

Segundo a publicação Sportscar365.com, os seis pilotos da equipa estiveram presentes no teste, aos comandos de apenas um dos protótipos franceses, conduzindo de dia e de noite, e por vezes com pista molhada. Um porta-voz da estrutura confirmou à mesma fonte, que o teste serviu ainda para trabalhar no desenvolvimento da coesão da equipa e validar as escolhas técnicas da Peugeot, além da oportunidade de corrigir os problemas identificados.

A temporada do WEC tem início a 17 de março com as 1000 Milhas de Sebring, tendo os pilotos e equipas o ‘Prologue’, o grande teste coletivo uma semana antes, no mesmo circuito norte-americano. O campeonato passa pelo Autódromo Internacional do Algarve a 16 de abril, para a realização da segunda ronda do calendário da época 2023.