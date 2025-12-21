WEC: Peugeot pondera atualizar 9X8 em vez de fazer um novo carro
A Peugeot inclina-se agora para a atualização do atual 9X8 em vez de avançar com um novo Hypercar de raiz para o Mundial de Resistência (WEC). A mudança de estratégia surge após a introdução de uma nova cláusula nos regulamentos técnicos de 2026, que permite aos construtores com “défice significativo de performance” solicitar evoluções adicionais para além dos habituais evo jokers.
A norma recém-introduzida é particularmente relevante para a marca francesa, que já utilizou as duas homologações e esgotou os cinco jokers previstos até 2027. Durante os últimos meses, a Peugeot avaliou seriamente a construção de um novo protótipo, alegando que o 9X8 foi condicionado pelas alterações iniciais dos regulamentos LMH para acomodar os carros LMDh. Contudo, as conversas com a FIA e com o ACO estão agora focadas em novas possibilidades de evolução do carro existente.
A Peugeot defende que, num sistema assente em equilíbrio regulamentar, os fabricantes que não conseguem atingir um patamar competitivo mínimo devem poder melhorar os seus carros — ao contrário das equipas já muito competitivas, que não deveriam beneficiar de desenvolvimentos adicionais. Poderemos ter então a manutenção do 9X8 em pista, um protótipo que deu muito que falar pela ausência da falta de asa no seu lançamento. Os insucessos obrigaram a marca do Leão a adotar uma configuração mais habitual com asa traseira, mas, ainda assim, não encontrou performance necessária para estar regularmente no topo da tabela, objetivo assumido desde o início.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI