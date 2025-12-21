WEC: Peugeot pondera atualizar 9X8 em vez de fazer um novo carro

A Peugeot inclina-se agora para a atualização do atual 9X8 em vez de avançar com um novo Hypercar de raiz para o Mundial de Resistência (WEC). A mudança de estratégia surge após a introdução de uma nova cláusula nos regulamentos técnicos de 2026, que permite aos construtores com “défice significativo de performance” solicitar evoluções adicionais para além dos habituais evo jokers.

A norma recém-introduzida é particularmente relevante para a marca francesa, que já utilizou as duas homologações e esgotou os cinco jokers previstos até 2027. Durante os últimos meses, a Peugeot avaliou seriamente a construção de um novo protótipo, alegando que o 9X8 foi condicionado pelas alterações iniciais dos regulamentos LMH para acomodar os carros LMDh. Contudo, as conversas com a FIA e com o ACO estão agora focadas em novas possibilidades de evolução do carro existente.

A Peugeot defende que, num sistema assente em equilíbrio regulamentar, os fabricantes que não conseguem atingir um patamar competitivo mínimo devem poder melhorar os seus carros — ao contrário das equipas já muito competitivas, que não deveriam beneficiar de desenvolvimentos adicionais. Poderemos ter então a manutenção do 9X8 em pista, um protótipo que deu muito que falar pela ausência da falta de asa no seu lançamento. Os insucessos obrigaram a marca do Leão a adotar uma configuração mais habitual com asa traseira, mas, ainda assim, não encontrou performance necessária para estar regularmente no topo da tabela, objetivo assumido desde o início.