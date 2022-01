WEC: Peugeot não compete em Sebring, enquanto desenvolvimento prossegue | AutoSport

A lista de inscritos recentemente publicada para o Campeonato do Mundo de Resistência da FIA de 2022 inclui dois 9X8 do Team Peugeot TotalEnergies, com os números 93 e 94, símbolos para a Peugeot, uma vez que o numeral “9” está há muito associado aos modelos mais radicais da marca, enquanto o “93” traz à lembrança o ano em que o 905 conquistou o triunfo em Le Mans, número que é, obviamente, seguido pelo “94”.

A marca anunciou que não estará presente na primeira ronda do WEC, em Sebring, afirmando que o 9X8 só será homologado quando tiverem a certeza que está onde pretendem, sem querem apressar o seu desenvolvimento.

“O Team Peugeot Total Energies não estará presente na primeira das seis rondas que compõem um calendário de 2022 que arranca em Sebring, na Flórida [EUA]”, sublinha Jean-Marc Finot, Diretor da Stellantis Motorsport. “O 9X8 fará a sua estreia competitiva com base no seu nível de prontidão, fiabilidade e competitividade, conforme acordado com os organizadores do campeonato, a quem iremos dar atualizações regulares, à medida que o nosso programa de desenvolvimento avança. Poderíamos ter optado apenas por participar em corridas selecionadas, sem nos comprometermos com a temporada. Teria sido possível, mas menos coerente. Em vez disso, escolhemos uma abordagem que permitirá à equipa estar totalmente imersa na disciplina, resultando numa colaboração muito mais estreita com os organizadores, mesmo que o 9X8 não se apresente em todas as corridas, de acordo com o nosso trabalho de desenvolvimento e contínuo processo de homologação.”

Com o relógio em contagem decrescente com vista à estreia do 9X8, a equipa cumpriu o seu programa original de desenvolvimento, tendo já concluído várias etapas-chave, designadamente no que diz respeito ao design e teste em banco de ensaio da nova motorização eletrificada.

O programa de desenvolvimento do 9X8 irá ganhar ainda mais velocidade em 2022, à medida que os diferentes trabalhos de pesquisa e de validação prosseguem, tanto em ambiente de simulador como com os diferentes testes mensais de pista, nos quais o 9X8 irá evoluir de um simples protótipo para um carro de corridas competitivo e fiável, dotado das suas próprias características específicas, com a marca a anunciar que será apenas sem asa traseira.

“Esta configuração é permitida pelos regulamentos Hypercar da ACO/FIA”, refere Olivier Jansonnie, Diretor Técnico do programa WEC da PEUGEOT Sport. “Os nossos cálculos e o trabalho em túnel de vento confirmaram a pertinência da nossa decisão de correr sem uma asa traseira. Juntamente com os desenvolvimentos e configurações que esta opção exige, esperamos que seja validada à medida que testamos a viatura em diferentes circuitos, com diferentes características.”