WEC: Peugeot já testa o 9X8 | AutoSport

A Peugeot lançou fotos do seu 9X8 em pista, na preparação para a sua estreia no WEC. A nova máquina da marca francesa está agora na fase de afinação e o quilómetros têm acumulado.

Nas imagens, podemos ver o carro, com a configuração aerodinâmica que nos foi mostrada na sua apresentação (sem asa traseira), na pista de Aragão, em Espanha. Surgiram na internet imagens do carro com uma asa traseira, mas neste teste o 9X8 rodou sem asa.

Teremos de esperar mais um pouco até vermos o novo bólide da marca do Leão contra a concorrência, pois a marca não estará presente na primeira ronda, em Sebring. Os responsáveis da Peugeot já avisaram que o carro só será homologado quando tiveram a certeza que está onde pretendem e não querem apressar o desenvolvimento. No entanto o ACO avisou que para a Peugeot participar nas 24h de Le Mans, terá de fazer uma prova antes, pelo que faltando a Sebring, terão forçosamente de correr em Spa se quiserem competir em Le Mans.