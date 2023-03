WEC: Team Peugeot TotalEnergies inicia a sua primeira temporada completa | AutoSport

O Team Peugeot TotalEnergies inicia a sua primeira temporada completa no Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC) em Sebring no próximo dia 17 de março, num ano que se antevê exigente para os seis construtores inscritos na categoria Hypercar. A equipa já colocou os dois Peugeot 9X8 em pista nas últimas corridas da época passada, mas fará a estreia em Sebring, uma pista única e atípica para o Hypercar francês.

No próximo dia 17 de março a Team Peugeot TotalEnergies entrará em pista, no circuito de Sebring para o arranque da 11ª temporada do WEC. Será a estreia do Peugeot 9X8 em solo norte-americano e no icónico circuito de Sebring.

Com base na experiência adquirida durante as três provas realizadas em 2022 e depois de mais de 10.000 quilómetros de testes de inverno, a equipa afirma ter otimizado a fiabilidade do Hypercar, como salienta Jean-Marc Finot, Vice-Presidente Sénior da Stellantis Motorsport: “Fizemos um grande número de quilómetros para melhorar o desempenho do carro e validar a sua fiabilidade. Estamos a começar esta temporada com muito entusiasmo e com uma equipa que quer lutar. É um grande orgulho fazer parte deste campeonato e estar a competir contra grandes fabricantes e grandes nomes nas corridas de resistência.”

Esta temporada promete ser muito competitiva, com os principais construtores mundiais a participarem na categoria Hypercar, compondo uma grelha de nada menos do que onze viaturas. O objetivo do Team Peugeot TotalEnergies é claro: “Lutar pela vitória em cada corrida. Sabemos que nada pode ser dado como garantido, vai ser difícil e não somos os únicos na grelha a ter este objetivo”, acrescentou Jean-Marc Finot.

A primeira corrida da temporada do FIA WEC 2023 será precedida por um Prólogo, nos dias 11 e 12 de março, já este sábado e domingo, também na Flórida. Estes testes permitirão aos pilotos e à equipa familiarizarem-se com os diferentes tipos de piso do circuito de Sebring, que se mostrarão intransigentes para os 9X8 com os números 93 e 94.

“Iniciar a temporada na Flórida, logo após o inverno, é um grande privilégio que apreciamos. Este circuito acidentado é muito exigente para as suspensões e transmissões. Mesmo tendo em conta que a corrida é mais curta, passar por Sebring sem problemas é uma condição necessária para se enfrentar as 24 Horas de Le Mans, mesmo sabendo que tal não será suficiente, pois nada pode substituir uma verdadeira corrida de vinte e quatro horas”, diz Olivier Jansonnie, Director Técnico da Peugeot Sport.

As tripulações dos dois Peugeot 9X8 permanecem inalteradas, com Paul Di Resta, Mikkel Jensen e Jean-Éric Vergne no #93 e Loïc Duval, Gustavo Menezes e Nico Müller no PEUGEOT #94.

O encontro está marcado para as 1000 milhas de Sebring, palco do lançamento da campanha de 2023 do WEC.