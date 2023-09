WEC, Peugeot: Gustavo Menezes sai do programa no final da época | AutoSport

Gustavo Menezes anunciou nas suas redes sociais que vai sair da Peugeot no final da temporada. O piloto americano com raízes brasileiras está no programa desde o início revelou que está de saída da equipa francesa.

“Depois de uma viagem de três anos juntos, cheia de altos e baixos, o Bahrain será oficialmente a minha última corrida com a Peugeot no FIA WEC”, escreveu Menezes. “Foi um prazer construir este projeto em conjunto e criar memórias que durarão uma vida inteira. Quando uma porta se fecha, abrem-se novas portas. É demasiado cedo para partilhar convosco todos os meus planos para 2024, mas será rápido. Boa sorte para a equipa”.

A Peugeot ainda não revelou quem se vai juntar à equipa, mas Stoffel Vandoorne, que se estreou recentemente, tem qualidade, experiência e já está familiarizado com o grupo PSA, sendo piloto da DS na Fórmula E.