WEC: Peugeot faz mudanças no seu alinhamento | AutoSport

A Peugeot fez algumas mudanças no seu alinhamento de pilotos. A marca francesa vai manter os pilotos, mas as triplas terão configurações diferentes.

Stoffel Vandoorne é a nova cara da equipa para a nova temporada, ocupando o lugar que era de Gustavo Menezes. O belga vai partilhar o #94 9X8 com Loic Duval e Paul Di Resta, que transitou do #93. Para o lugar de Di Resta foi Nico Muller que será agora colega de equipa com Jean-Eric Vergne e Mikkel Jensen.

O diretor técnico da Peugeot Sport, Olivier Jansonnie, afirmou: “O nível do FIA WEC é tal que não se pode dar ao luxo de negligenciar qualquer aspeto e, por isso, trabalhámos durante a época baixa para tentar melhorar em todos os aspetos possíveis. A composição das equipas é uma peça importante do puzzle e, tendo estudado os dados das corridas e dos testes, estávamos convencidos de que podíamos afinar os alinhamentos. Temos a sorte de ter seis pilotos altamente talentosos, por isso decidimos otimizar cada carro agrupando os pilotos de acordo com as suas preferências de afinação, com o objetivo de melhorar o desempenho.”