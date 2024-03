WEC: Peugeot explica atualização do 9X8

Após vários milhares de quilómetros de testes, o Team Peugeot TotalEnergies apresentou ontem a versão de 2024 do Peugeot 9X8 2024, modelo que fará a sua estreia em competição nas 6 Horas de Imola, a segunda ronda da atual temporada do Campeonato do Mundo de Resistência de que se realiza a 21 de abril. No vídeo seguinte, os responsáveis da Peugeot explicam as maiores mudanças, sendo uma das mais evidentes a asa traseira do Le Mans Hypercar, que até agora não existia.

A Peugeot sublinhou que para tirar o máximo partido das alterações regulamentares que permitem às equipas utilizar uma configuração de pneus mais eficaz, com larguras diferentes à frente (29 cm) e atrás (34 cm), a estrutura adaptou a aerodinâmica do Peugeot 9X8, mantendo 90% da carroçaria, que passa a contar com uma asa traseira.