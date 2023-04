WEC: Peugeot estreia-se em Spa | AutoSport

Depois de uma semana de intervalo, o WEC volta às pistas e após passar por Portimão, vai agora até Spa, o ensaio geral antes das 24h de Le Mans. A Peugeot estreia o seu 9X8 na pista belga.

As 6 Horas de Spa-Francorchamps TotalEnergies, terceira jornada do Campeonato do Mundo FIA de Resistência (WEC) terão lugar nos próximos dias 28 e 29 de abril. O circuito belga, no coração da Floresta das Ardenas, é considerado um dos mais exigentes do mundo, sendo famoso pelas suas curvas rápidas e pelo seu mítico Raidillon.

Será a primeira aparição do PEUGEOT 9X8 no traçado de Spa-Francorchamps e, como explica Olivier Jansonnie, Diretor Técnico da Peugeot Sport, “Trata-se de um circuito único, sem comparação com qualquer outro. Os treinos livres serão a nossa estreia nesta pista, não a conhecemos e nunca testámos lá. Teremos de apostar na antecipação para identificar rapidamente os pontos mais vantajosos num traçado novo e com condições diferentes das de Portimão. Em Spa, as condições meteorológicas são geralmente instáveis e mais complicadas de gerir. É um circuito fantástico e estamos todos muito motivados para ver o nosso PEUGEOT 9X8 a evoluir no traçado belga.”

Após um primeiro resultado entre o top-5 na jornada anterior, o objetivo do Team PEUGEOT TotalEnergies para Spa-Francorchamps, o último evento antes do Centenário das 24 Horas de Le Mans, em junho, será manter o nível de fiabilidade que os 9X8, com os números 93 e 94, demonstraram em Portimão.