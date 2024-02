WEC: Peugeot determinada em começar bem a temporada antes da chegada da versão 2024 do 9X8 | AutoSport

A Peugeot TotalEnergies vai iniciar a temporada de 2024 do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA (WEC), com o objetivo de aproveitar os ensinamentos da época passada, de modo a tirarem o máximo partido da versão 2023 do Peugeot 9X8, antes da sua substituição pela versão 2024 na prova seguinte, em Imola.

O WEC tem marcado para o próximo fim de semana (24 e 25 de fevereiro), o teste coletivo, o Prólogo, seguindo-se, a 2 de março, os 1.812 Km do Qatar, no mesmo circuito de Lusail.

Nos dois Peugeot 9X8 que competem na classe Hypercar, estarão ao volante Mikkel Jensen, Nico Müller e Jean-Éric Vergne, #93, e Paul Di Resta, Loïc Duval e Stoffel Vandoorne no #94.

Com cerca de dez horas de corrida programadas em Lusail, espera-se que o arranque da temporada de 2024 do WEC represente um desafio considerável. Trata-se da segunda prova mais longa do calendário, apenas superada pelas 24 Horas de Le Mans. Será, por isso, um verdadeiro teste para pilotos e máquinas, sem esquecer os pneus, em especial porque se espera que o calor desempenhe um papel vital no processo.

Durante a pré-temporada, a Peugeot continuou a desenvolver o 9X8, na sua versão de 2023 e, ao mesmo tempo, seguir o exigente caderno de encargos estabelecido a versão 2024, preparando-o para a estreia na jornada de Imola, em abril.

A Peugeot testou o 9X8 com a adição de uma asa traseira em dezembro passado, no Circuito Paul Ricard, tendo apenas dito que o teste correspondeu às suas expectativas, mas Olivier Jansonnie, Diretor Técnico da Peugeot Sport, esclareceu através de uma videoconferência onde o AutoSport esteve presente, que a estrutura está a “desenvolver um novo carro, tentar obter as últimas peças da renovação aerodinâmica em conjunto com a ACO e a FIA” para estar pronto para Imola.

“Esperamos uma corrida difícil”, confirmou Olivier Jansonnie. “A fiabilidade será um fator chave, mas temos a vantagem de saber que o Peugeot 9X8 2023 é um carro testado e comprovado e que provou a sua solidez em Fuji e no Barém, no final do ano passado. Teremos de obter um desempenho limpo e sem erros, em termos de pilotos, fiabilidade e estratégia. Se conseguirmos fazê-lo, poderemos tirar o máximo partido das circunstâncias. Temos algumas novas ferramentas disponíveis para ajudar a melhorar, ainda mais, o que fazemos em pista. Em todo o caso, estamos determinados em obter o melhor resultado possível”.

A derradeira incógnita será o BoP (Balance of Performance) entre os vários carros presentes na grelha de partida. “Haverá novos ajustes no equilíbrio do desempenho antes da ronda inaugural”, comentou Jean-Marc Finot, Vice-Presidente Sénior da Stellantis Motorsport. “O Peugeot 9X8 que irá correr no Catar será idêntico ao que competiu nas últimas corridas de 2023. O BoP deve, portanto, posicioná-lo mais próximo do desempenho dos seus principais concorrentes. A ideia é, assim, tentarmos lutar pelos lugares da frente”.

