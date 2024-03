WEC: Peugeot apresentou a versão 2024 do Hypercar 9X8 | AutoSport

A Peugeot revelou hoje a nova versão do seu Le Mans Hypercar para competir na restante temporada do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), depois de, durante a pré-temporada, terem desenvolvido o 9X8, na sua versão de 2023 e, ao mesmo tempo, seguir o exigente caderno de encargos estabelecido a versão 2024, preparando-o para a estreia na jornada de Imola, em abril.

Após uma primeira época completa no WEC, que incluiu um bom desempenho em Le Mans e um primeiro pódio (3º lugar) em Monza, e depois de ter passado grande parte da corrida de abertura da época de 2024 na frente em Losail, o Peugeot 9X8 foi equipado com várias atualizações , uma vez que procura dar uma passo em frente e lutar por melhores resultados numa classe Hypercar incrivelmente competitiva, com nove fabricantes e dezanove protótipos.

Na sua versão inicial, o Peugeot 9X8 foi concebido com um caderno de encargos que respondia à regulamentação técnica elaborada em 2020/2021. No entanto, entre a fase de conceção do veículo e a sua estreia em competição no verão de 2022, a regulamentação foi alterada, abrindo a possibilidade de melhorar o desempenho em determinados domínios. Assim, algumas configurações de conceção foram revistas para maximizar o seu potencial e responder aos ambiciosos objetivos fixados pela Equipa Peugeot TotalEnergies.

“Fizemos escolhas que já não são as mais corretas e esta diferença de desempenho não foi suficientemente compensada pelo BoP (Balance of Performance) em 2023”, explicou Olivier

Jansonnie, Diretor Técnico da Peugeot Sport. “A ideia era, portanto, voltar a um carro com um design semelhante ao do carro dos nossos rivais, de modo a que lhe fosse dado um tratamento equivalente por parte do BoP. Foi por isso que decidimos abandonar a utilização de pneus com larguras idênticas de 31/31 cm em todas as rodas, optando por pneus de 29 cm à frente e 34 cm atrás. Não se trata de um carro novo, pois tem o mesmo chassis, mas há muitas atualizações. Para que os pneus funcionem eficazmente, tivemos de alterar o centro de gravidade do Peugeot 9X8, o que implicou deslocar certos componentes e trabalhar para tornar outros mais leves. E para ter um melhor equilíbrio aerodinâmico, tivemos também de considerar a redistribuição das cargas aerodinâmicas, o que nos levou a redesenhar cerca de 90% dos componentes da carroçaria, nomeadamente nomeadamente a adição da asa traseira. Para além de tudo isto, decidimos utilizar esta nova homologação para melhorar a fiabilidade e a performance, de modo a termos as melhores oportunidades no campeonato”.

A decisão da Peugeot foi tomada em março de 2023 para introduzir algumas atualizações radicais no carro para a época de 2024, tendo a estrutura trabalhado no novo design do carro ao mesmo tempo que participavam no WEC de 2023. “Foi um projeto dentro de um projeto, o que aumentou substancialmente a carga de trabalho da equipa”, continuou Olivier Jansonnie. “Mas pudemos contar com o empenho inabalável da Equipa Peugeot TotalEnergies e estamos agora ansiosos por mostrar o resultado do seu trabalho árduo. O objetivo é, claramente, voltar a estar entre os primeiros, lutar regularmente pelos pódios e até lutar pelas vitórias nas corridas”.

Segundo Matthias Hossann, diretor de marketing da marca Peugeot, houve ainda a oportunidade para realçar algumas características da marca na nova versão do 9X8. “Após um design elegante e discreto para marcar o regresso da Peugeot às corridas de Endurance em 2022, segue-se a pintura de 2023 produzida pelo artista plástico Demsky, celebrando o Centenário das 24 Horas de Le Mans e o 30º aniversário do da Peugeot em Le Mans, desta vez criámos um design que utiliza a cabeça de leão’ em diferentes escalas”, detalhou o responsável da marca. “Este design , que simboliza uma “alcateia de leões”, transmite o sentido de coletividade que reflete perfeitamente os valores das corridas de Endurance. Quisemos realçar este espírito de equipa e a riqueza de talentos da equipa. O desenho é produzido em diferentes tamanhos e em diferentes cores retiradas da tabela de cores da Peugeot Sport,

incluindo preto, cinzento, branco e kryptonite. Este tema está igualmente presente nos produtos de merchandising de merchandising desenvolvidos pela equipa de design gráfico da Peugeot”.

Depois de ter feito a sua última aparição nos 1812 km do Qatar, a ronda inaugural do WEC, a versão 2023 do Peugeot 9X8 vai agora dar lugar à versão 2024 nas 6 Horas de Imola, segunda ronda da época, a 21 de abril.