WEC: Peugeot apresenta o 9X8 | AutoSport

A Peugeot apresentou hoje o 9X8, o Hipercarro que deverá usar em 2022 no WEC, assim que o carro esteja pronto para a competição. Uma proposta arrojada e radical, com linhas agressivas e acima de tudo, sem asa traseira.

