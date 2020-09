WEC: Peugeot anuncia programa no dia 18 de setembro

A Peugeot escolheu o circuito das 24 Horas de Le Mans para desvendar o seu novo logótipo e as linhas do seu regresso, em 2022, ao Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC). O CEO da marca Peugeot, Jean-Philippe Imparato, vai estar em direto no canal de YouTube (CLIQUE AQUI) para desvendar a estreita colaboração da marca francesa com a Total.

Para o diretor da Peugeot Sport, François Wales, esta é uma nova página na história, com o desenvolvimento de novas tecnologias: “A Peugeot Sport vira uma nova página do seu livro de história com o desenvolvimento de novas tecnologias eletrificadas de elevada performance, resultado da experiência e do conhecimento técnico das suas equipas. O lançamento, em breve, do 508 PEUGEOT SPORT ENGINEERED e o regresso ao Campeonato do Mundo de Resistência são as notáveis concretizações deste trabalho. Era importante que a nossa identidade simbolizasse este novo capítulo, em que a Peugeot Sport está apaixonadamente empenhada, com determinação e competência.”

De recorda que o Presidente do Conselho de Administração do Grupo PSA, o português Carlos Tavares, vai dar a bandeira de início à edição de 2020 das 24h de Le Mans, prova do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC).